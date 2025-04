灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

Ja Morant took a hard foul similar to Jimmy Butler yesterday. Concern would be for -Pelvis contusion or fracture Will need X-Ray and possible MRI to determine pic.twitter.com/5Wt8H9ryTR

記者游郁香/綜合報導

在季後賽首輪2連敗的灰熊,今(25)日回到曼菲斯主場總算打出反彈氣勢,半場26分領先雷霆,但陣中一哥莫蘭特(Ja Morant)卻在一次快攻中「坐飛機」重摔在地,他當下明顯感到疼痛,強忍著完成罰球,兩罰都落空,隨後直奔球員通道回到休息室治療,球團已宣布他本場不會回歸。

BREAKING: Ja Morant has been ruled OUT for the remainder of Game 3 against Oklahoma City after landing on his side from being knocked out of the air on a dunk attempt.



