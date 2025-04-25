灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

Ja Morant took a hard foul similar to Jimmy Butler yesterday. Concern would be for



-Pelvis contusion or fracture



Will need X-Ray and possible MRI to determine pic.twitter.com/5Wt8H9ryTR — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

在季後賽首輪2連敗的灰熊，今（25）日回到曼菲斯主場總算打出反彈氣勢，半場26分領先雷霆，但陣中一哥莫蘭特（Ja Morant）卻在一次快攻中「坐飛機」重摔在地，他當下明顯感到疼痛，強忍著完成罰球，兩罰都落空，隨後直奔球員通道回到休息室治療，球團已宣布他本場不會回歸。

BREAKING: Ja Morant has been ruled OUT for the remainder of Game 3 against Oklahoma City after landing on his side from being knocked out of the air on a dunk attempt.



Get well soon, Ja! ???? pic.twitter.com/ZcY2u7CZtT — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 25, 2025

這起驚悚的「重摔」意外發生在第2節的一次2打1快攻中，莫蘭特在起跳準備上籃時，遭雷霆後衛多特（Luguentz Dort）碰撞，下半身失去平衡，整個人重重摔落在地板上。他當場疼痛難耐，還是強忍著站上罰球線完成罰球。根據NBA規定，若不親自執行罰球將不得回到比賽。

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▲莫蘭特在第2節快攻中遭撞重摔。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特兩罰落空後立即退場，直奔球員通道，返回休息室接受治療。裁判針對該動作進行重播檢視，最終維持原判，認定多特為一般犯規，並未升級為惡意犯規，引發場邊不少議論。

隨後灰熊宣布莫蘭特此戰不會回歸，他的傷勢狀況引發擔憂。運動醫學專家杰弗里斯（Evan Jeffries）表示，「莫蘭特遭遇的重摔與昨天巴特勒（Jimmy Butler）非常相似，目前最令人擔心的可能是骨盆挫傷或骨折。」他指出，需要透過X光檢查，可能還要安排MRI，才能確認實際傷情。

▲莫蘭特罰球未進後立刻走入球員通道，隨後灰熊宣布他本場無法回歸。（圖／達志影像／美聯社）