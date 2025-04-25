勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

Golden State's Jimmy Butler has been diagnosed with a deep glute muscle contusion and his status for Game 3 against the Houston Rockets is in serious jeopardy, league sources tell ESPN. This is best case because MRI showed Butler avoided any fracture or structural damage. pic.twitter.com/nTEjv4QKp7 — Shams Charania (@ShamsCharania) April 25, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士主力大將巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽首輪G2重摔，今（25）日檢查結果出爐，根據《ESPN》報導，他確診為臀部深層肌肉挫傷（deep glute muscle contusion），G3是否能出戰火箭目前「高度不確定」。不過MRI檢查結果顯示，他並未出現骨折或任何結構性損傷，已是目前「最樂觀」的情況。

▲勇士巴特勒重摔，檢查結果出爐。（圖／路透）

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巴特勒昨日首節就傷退，他爭搶籃板時遭火箭新星湯普森（Amen Thompson）從下方碰撞而重摔地面。雖然他自行起身並堅持完成罰球，但不久後便退場返回休息室，最終未能回到比賽。

資深NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）稍早才在節目上透露，巴特勒的經紀人在昨日的重摔意外發生後，傳來一則神秘簡訊，似乎透露出一絲樂觀訊號，「他傳給我一則簡訊寫著：『為熊祈禱。』」史皮爾斯補充說，「這讓我覺得，對Jimmy來說還是有希望的。」

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，巴特勒被診斷為臀部深層肌肉挫傷，他能否在G3上陣，目前仍存在極大疑慮。不過消息人士指出，這已是「最好的情況」，因為MRI檢查顯示，他並未出現骨折或任何結構性損傷。這也意味著儘管他短期內可能缺陣，但至少避開了更嚴重的傷勢風險。

▲勇士巴特勒被診斷出臀部深層肌肉挫傷。（圖／達志影像／美聯社）