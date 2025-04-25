運動雲

>

3盤逆轉上演甜蜜復仇　前球后斯威雅蒂晉級馬德里32強

▲▼斯威雅蒂（Iga Swiatek）（圖／達志影像／美聯社）

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽64強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）上演神奇逆轉秀，從一盤落後及次盤先遭破發的不利局勢中力挽狂瀾，最終以4比6、6比4、6比2擊敗來自菲律賓的年輕小將艾拉（Alexandra Eala），晉級32強。

斯威雅蒂三月底在邁阿密八強賽中曾爆冷敗給艾拉，此次馬德里雙方再度交手，斯威雅蒂開局仍然陷入苦戰，以4比6先丟一盤，次盤斯威雅蒂一發狀態還是未能提升，又以2比3落後一個破發，眼看輸球危機將至，斯威雅蒂及時穩住陣腳，自第二盤4比4後連拿五局，最終耗費2小時15分鐘完成逆轉，收下勝利。

這場勝利讓斯威雅蒂避免了近4年來在WTA1000級別賽事中，最早出局的紀錄，斯威雅蒂上一次在這類大賽級別第二輪止步，已經要追溯至2021年的辛辛那提大師賽；自從那年後，斯威雅蒂已經在WTA巡迴賽（包含聯合會盃與年終賽）中，連續58場比賽拿下首輪勝利。

「要進入比賽節奏並找到合適的擊球時機真的不容易，所以我很高興我能保持耐心。」斯威雅蒂賽後受訪時說道，她32強對手將是31號種子諾斯科娃（Linda Noskova）。

關鍵字： WTA馬德里大師賽斯威雅蒂

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

為何大谷翔平打不出安打？隱形低潮關鍵竟是「32.3」

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

紀慶然短打失敗敲勝打　洪總嘆氣：叫打擊教練安排「特點」

34歲前NBA金塊主力宣布退休　出賽場次隊史第10可惜錯過冠軍

34歲前NBA金塊主力宣布退休　出賽場次隊史第10可惜錯過冠軍

前火腿女孩大讚古林睿煬初登板：台灣選手讓人印象深刻

前火腿女孩大讚古林睿煬初登板：台灣選手讓人印象深刻

#河智媛 被諧音撩妹梗攻陷　網笑：原來喜歡土味情話

熱門新聞

詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

勇士巴特勒重摔檢查結果出爐　美媒：已是「最樂觀」的情況

大谷陷低潮遭質疑　貝茲一句話暖爆：他也是人啊！

灰熊不妙！一哥莫蘭特「坐飛機」重摔退場　專家憂挫傷甚至骨折

再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」

2前熱火後衛離開NBA後　奪歐洲聯賽MVP

3勇士巴特勒重摔檢查結果出爐！

4大谷陷低潮　貝茲：他也是人啊！

5灰熊不妙！莫蘭特「坐飛機」重摔退場

最新新聞

1楊勇緯睽違9個月首戰　挺進亞錦賽8強

2雷霆29分逆轉勝　只排季後賽史上第二

3水手4比3擊敗紅襪打破「芬威魔咒」

4李政厚有望打破高掛94年紀錄

5運動家1A沙子宸5局6K好投

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

1塊錢掉進鍋！她整鍋「66顆茶葉蛋」全買走：自己負責

【串通閨蜜給另一半夾菜】老公嚇壞急夾走滿臉懷疑人生！

宜蘭礁溪車禍！　2車相撞噴飛撞進田裡1側翻

傳柯文哲「不雅片」是女星寫真　黃國昌嗆：曾試圖抹黃的人出來道歉

上班巧遇「山神」！　清潔隊暖心引導牠遠離馬路
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366