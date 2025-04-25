3盤逆轉上演甜蜜復仇　前球后斯威雅蒂晉級馬德里32強

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

馬德里大師賽64強，前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）上演神奇逆轉秀，從一盤落後及次盤先遭破發的不利局勢中力挽狂瀾，最終以4比6、6比4、6比2擊敗來自菲律賓的年輕小將艾拉（Alexandra Eala），晉級32強。

Look what you made her do... @iga_swiatek fights her way back to defeat Eala in a three set thriller! #MMOpen pic.twitter.com/N87IAstcCr [廣告]請繼續往下閱讀... April 24, 2025

斯威雅蒂三月底在邁阿密八強賽中曾爆冷敗給艾拉，此次馬德里雙方再度交手，斯威雅蒂開局仍然陷入苦戰，以4比6先丟一盤，次盤斯威雅蒂一發狀態還是未能提升，又以2比3落後一個破發，眼看輸球危機將至，斯威雅蒂及時穩住陣腳，自第二盤4比4後連拿五局，最終耗費2小時15分鐘完成逆轉，收下勝利。

Evening the matchup to 1-1



Defending champion @iga_swiatek leaves it all on the court to defeat Eala 4-6, 6-4, 6-2. #MMOpen pic.twitter.com/c79SzqjVRH — wta (@WTA) April 24, 2025

這場勝利讓斯威雅蒂避免了近4年來在WTA1000級別賽事中，最早出局的紀錄，斯威雅蒂上一次在這類大賽級別第二輪止步，已經要追溯至2021年的辛辛那提大師賽；自從那年後，斯威雅蒂已經在WTA巡迴賽（包含聯合會盃與年終賽）中，連續58場比賽拿下首輪勝利。

「要進入比賽節奏並找到合適的擊球時機真的不容易，所以我很高興我能保持耐心。」斯威雅蒂賽後受訪時說道，她32強對手將是31號種子諾斯科娃（Linda Noskova）。