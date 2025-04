3盤逆轉上演甜蜜復仇　前球后斯威雅蒂晉級馬德里32強

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

馬德里大師賽64強,前球后、衛冕冠軍斯威雅蒂(Iga Swiatek)上演神奇逆轉秀,從一盤落後及次盤先遭破發的不利局勢中力挽狂瀾,最終以4比6、6比4、6比2擊敗來自菲律賓的年輕小將艾拉(Alexandra Eala),晉級32強。

Look what you made her do... @iga_swiatek fights her way back to defeat Eala in a three set thriller! #MMOpen pic.twitter.com/N87IAstcCr