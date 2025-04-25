巴特勒傷情牽動勇士季後賽希望　經紀人「為熊祈禱」簡訊引熱議

"Bernie Lee, Jimmy Butler's agent texts me saying, 'Pray for the bear.'"@MarcJSpears says Jonathan Kuminga needs to be ready for Warriors-Rockets Game 3, but has "optimism" for Butler's injury status ???? pic.twitter.com/YvZbLL4gQS — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士主力大將巴特勒（Jimmy Butler）在季後賽首輪G2因骨盆挫傷退場，他預計接受MRI檢查，目前結果尚未出爐，不過他的經紀人李伊（Bernie Lee）一則「為熊祈禱」（Pray for the bear）的簡訊，讓外界解讀為「有望歸隊」的正面訊號。

資深NBA記者史皮爾斯（Marc J. Spears）今（25）日在節目上透露，巴特勒的經紀人在昨日的重摔意外發生後，傳來一則神秘簡訊，似乎透露出一絲樂觀訊號，「他傳給我一則簡訊寫著：『為熊祈禱。』」史皮爾斯補充說，「這讓我覺得，對Jimmy來說還是有希望的。」

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▲巴特勒與火箭系列賽G2重摔退場，預計接受MRI檢查。（圖／路透）

這句話的含義眾說紛紜，但外界普遍解讀為，儘管巴特勒傷勢不輕，仍有可能在本系列賽復出。

巴特勒昨日首節就傷退，他爭搶籃板時遭火箭新星湯普森（Amen Thompson）從下方碰撞而重摔地面。雖然他自行起身並堅持完成罰球，但不久後便退場返回休息室，最終未能回到比賽。

巴特勒並非首次面對類似傷勢。他在2023年東區季後賽對陣公鹿時也曾受傷，卻在之後強勢回歸砍下56分與42分，幫助當時的熱火逆轉晉級，最終挺進NBA總冠軍賽。

自今年2月初被交易至勇士後，巴特勒迅速成為球隊攻防核心，他預計今日接受MRI檢查，但官方尚未公布報告。勇士G2輸球後與火箭戰成1比1平手，台灣時間27日將回到主場大通中心出戰G3。

▲巴特勒經紀人簡訊「為熊祈禱」引發外界樂觀解讀。（圖／達志影像／美聯社）