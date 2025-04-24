詹皇痛苦倒地「從指縫偷瞄反應」　球迷虧：史上最搞笑運動員

LeBron think he slick ????

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記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人日前在主場以94比85擊退明尼蘇達灰狼，將系列賽扳成1比1平手，但這場重要勝利過後，球迷討論最熱烈的不是比賽內容，而是一段天王詹姆斯（LeBron James）倒地時「偷瞄反應」的影片，有人笑說，「他根本是史上最搞笑的運動員。」

比賽中某個瞬間，詹姆斯倒地抱頭，看似劇痛難耐，不過細心網友放大重播畫面發現，詹皇其實正從指縫中偷看場上狀況，似乎在確認自己的反應是否足夠「逼真」，影片曝光後引來熱議與嘲諷。

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▲詹姆斯倒地後從指縫偷看反應，引爆網友熱議。（圖／達志影像／美聯社）

「他根本是史上最搞笑的運動員。」一名網友笑說。也有球迷提到類似情形早就不是第一次，「昨天藍道（Julius Randle）摸了他下巴一下，他直接倒地捂頭，起來還捂著鼻子走路。」

雖然有部分球迷認為「假摔」在現今NBA並不少見，「這就是比賽的一部分，」有網友留言，「不喜歡就別看，這種觀眾我們也不需要。」但更多人認為這樣的行為有損觀感，「我尊敬詹姆斯的偉大，但這真的很掉價。」

還有球迷將這段影片加入「GOAT（史上最偉大球員）」的爭論中，直言：「你們還疑惑為什麼我們不覺得他是GOAT嗎？喬丹（Michael Jordan）從沒賣過芭比娃娃。」

目前湖人與灰狼系列賽戰成1比1平手，台灣時間26日將在明尼阿波利斯的Target Center舉行G3，系列賽戰火逐漸升溫，誰能率先搶下第2勝備受關注。

▲湖人擊敗灰狼追成1比1，G3將移師明尼阿波利斯主場繼續廝殺。（圖／達志影像／美聯社）