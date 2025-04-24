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前熱火後衛離開NBA兩年大翻身！　場均21.1分奪歐洲聯賽MVP

記者游郁香／綜合報導

現年29歲的前熱火後衛努恩（Kendrick Nunn）離開NBA兩年後，迎來生涯巔峰。本季效力希臘強權帕納辛奈科斯的他，以場均21.1分、50.3%投籃命中率和42.6%三分命中率的亮眼表現，勇奪今年歐洲聯賽MVP，他還獲得3年1350萬歐元（約4.8億台幣）的延長合約，成為全歐洲薪資最高的籃球員。

努恩是2018年NBA落選新秀，在邁阿密展開NBA生涯，菜鳥季（2019-20賽季）就打出巔峰，該季他場均攻下15.3分，投籃命中率達43.9%，最終在新人王票選中名列第2，僅次於現在的灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）。

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努恩也在2020年幫助熱火一路闖進總冠軍賽，他季後賽共出賽15場，場均能拿6.1分，不過他僅在南灘待了兩季。他因傷缺席整個2021-22賽季，2022-23賽季短暫效力湖人與巫師後便淡出NBA。自2023年4月10日代表華盛頓出賽後，他未曾再獲任何NBA球隊的青睞，只能轉往海外發展。

努恩僅用了2年，就從「被NBA放棄」的球員，變身歐洲聯賽MVP。2023年10月，他遠赴希臘加盟勁旅帕納辛奈科斯，開啟他職業生涯的嶄新篇章，他不僅迅速融入球隊，更成為陣中最穩定的得分點與關鍵先生。加盟首季便率隊奪得歐洲聯賽冠軍，總決賽對陣西甲豪門皇家馬德里，他繳出21分、3籃板與3助攻的全面數據，幫助帕納辛奈科斯自2011年後再度封王。

▲▼前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲前熱火後衛榮獲今年歐洲聯賽年度MVP。（圖／達志影像／美聯社）

本季帕納辛奈科斯陣中不乏過往NBA戰將，包括厄南戈梅茲（Juancho Hernangómez）、葛蘭特（Jerian Grant）、奧斯曼（Cedi Osman）、蓋布瑞（Wenyen Gabriel）以及「字母弟」柯斯塔斯（Kostas Antetokounmpo），連努恩過去在熱火的隊友尤特賽文（Omer Yurtseven）都在隊中。

不過在這群資歷豐富的球員中，努恩依然是最閃耀的存在。他本季繳出場均21.1分、4.3助攻、3.6籃板，投籃命中率50.3%、三分命中率42.6%，榮獲本季歐洲聯賽MVP，徹底重塑外界對他的評價。

對許多還在NBA邊緣掙扎的球員而言，努恩的故事無疑是一記強心針。他用行動證明，即便離開最高殿堂，只要堅持與努力，世界上依舊有無數舞台能讓實力發光發熱。

▲▼前熱火後衛努恩將成歐洲最高薪籃球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲努恩離開NBA兩年後，在歐洲籃壇迎來生涯巔峰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球歐洲聯賽帕納辛奈科斯Kendrick Nunn努恩NBA熱火

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