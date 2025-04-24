火箭小將竟把毛巾甩到勇士射手臉上　直言灣區軍團擅長心理戰

Fred VanVleet and Draymond Green exchange words during the timeout, and both teams had to be separated pic.twitter.com/srnV45YFqI — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士與火箭今年在季後賽首輪碰頭，系列賽才打到第2場，就已經瀰漫火藥味。灣區悍將格林（Draymond Green）與休士頓主控范弗利特（Fred VanVleet）在一次暫停時爆發嚴重口角，隨後火箭前鋒伊森（Tari Eason）怒丟毛巾，毛巾直接甩在勇士射手斯賓塞（Pat Spencer）的臉上，險些引爆更大衝突。

▲火箭小將伊森（左）直言勇士很擅長心理戰。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

過去10年，勇士4度在季後賽淘汰火箭，其中最具話題性的莫過於2018年西區冠軍賽，當時火箭在系列賽3勝2敗領先，主將保羅（Chris Paul）因傷缺陣，最終勇士成功逆轉。搶七大戰中，火箭更罕見連續投丟27記三分球，痛失好局慘成歷史性崩盤。

這對西區宿敵今年首輪就碰頭，儘管勇士G2因主力大將巴特勒（Jimmy Butler）首節就重摔傷退，早早被拉開分差，但場上仍瀰漫濃濃火藥味。雙方末節爆發激烈口角，其中一段插曲格外引人注目。

一次暫停期間，火箭主控范弗利特與勇士核心格林「臉貼臉」互相嗆聲，兩人被緊急隔開，彼此的隊友也都上前助陣，在混亂之中，休士頓板凳小將伊森竟將一條毛巾丟向勇士後衛斯賓塞，毛巾不偏不倚正中斯賓塞的臉部，讓他相當不滿，不斷用手指著對方，伊森因此吞下技術犯規。

賽後伊森接受訪問時坦言，「情緒一時控制不住，就是這樣而已。但這始終是一場籃球比賽，我需要做得更好，未來要為球隊控制好自己的情緒。」

伊森也點出與勇士交手的心理壓力，「我知道他們那邊有些球員會用精神層面去影響對手。如果你真的懂籃球，你會知道這項運動有90%是心理戰。我只需要保持平常心。」

▲勇士替補射手斯賓塞。（圖／達志影像／美聯社）