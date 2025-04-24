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再登大聯盟！台鋼雄鷹啦啦隊7成員赴美　雙城「台灣日」熱情應援

▲Wing Stars啦啦隊昨（23日）啟程飛往美國，將參與西雅圖與洛杉磯兩地的大聯盟「台灣日」活動，展開兩場充滿活力的應援演出。（圖／桂田文創提供）

▲Wing Stars啦啦隊昨（23日）啟程飛往美國，將參與西雅圖與洛杉磯兩地的大聯盟「台灣日」活動，展開兩場充滿活力的應援演出。（圖／桂田文創提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼集團Wing Stars啦啦隊昨（23日）啟程飛往美國，將參與西雅圖與洛杉磯兩地的大聯盟「台灣日」活動，展開兩場充滿活力的應援演出。此次行程不僅延續去年首登大聯盟舞台的經驗，更以全新主題「Wing Up! Light on!」展現Wing Stars一路走來、振翅高飛的成長軌跡，持續將台灣獨有的應援文化帶向國際。

Wing Stars成員隊長螢螢、兩位副隊長瑈瑈與芃芃，還有林浠、JC、李樂、妡0共七位，將代表出席本次演出。其中首次參與大聯盟應援演出的JC、芃芃與李樂表示心情既興奮又期待，能夠站上美國職棒的舞台展現自我，是一次難得且珍貴的機會。此次Wing Stars特別準備應援組曲串燒，透過活力四射的舞蹈與應援口號，為比賽現場注入熱情與活力。

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無獨有偶，今年Wing Stars也將再度邀請當地小朋友一同參與演出，讓台灣的應援文化與當地社區互動交流，展現文化融合的美好氛圍與感受其獨特魅力。台鋼集團桂田文創表示，期盼藉由此次活動，讓更多國際朋友認識台灣的應援文化，也鼓勵在美粉絲朋友屆時踴躍進場，不僅觀賞精采球賽，更為Wing Stars的努力與熱情加油喝采，一起見證台灣軟實力的美麗綻放。

西雅圖水手隊台灣日演出將於美國時間4月25日登場，活動由ITaiwan Foundation、西雅圖台灣青商會、西雅圖華僑文教服務中心、駐西雅圖台北經濟文化辦事處、Rocks Baseball、台灣國際基金會共同主辦。洛杉磯天使隊的台灣日則訂於5月1日舉行，由橙縣台灣傳統週籌備委員會、長榮航空、汪蔚興僑務委員、陳啟耕僑務委員及Rocks Baseball共同主辦。

關鍵字： WingStars台灣日大聯盟應援文化美國演出

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