34歲前NBA金塊主力宣布退休　出賽場次隊史第10可惜錯過冠軍

Will Barton announces he’s retiring from basketball



The People’s Champ, Thrill, a Nuggets legend and one of the first real believers that Nikola Jokic could bring a championship to Denver



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(@NoKutKards Podcast)pic.twitter.com/jGu4YTtBvw — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) April 24, 2025

記者游郁香／綜合報導

曾替金塊效力7.5季的資深鋒衛巴頓（Will Barton），今（24）日透過社群媒體及播客節目正式宣布結束11年NBA生涯，他共替丹佛出賽479場，位列隊史出場次數第10位。他陪伴金塊度過低谷時期，幫助球隊逐漸崛起成為西區強權，可惜他在2022年休賽季被交易至巫師，金塊隔年便奪得隊史首冠。

現年34歲的巴頓是2012年第2輪第40順位新秀，當時他被拓荒者選中，然而他的職業生涯是在2014年被交易到丹佛後才開始綻放光芒。他在金塊度過了7.5個賽季，出賽場次高居隊史第10（479場），這段期間，他場均能貢獻14.0分、5.0籃板和3.3助攻，整體命中率43.8%、三分命中率36.2%。

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▲前金塊主力巴頓宣布退休。（圖／CFP）

儘管巴頓並非超級巨星，丹佛官方社群媒體仍以「金塊傳奇」、「最早相信約基奇（Nikola Jokic）能夠帶領丹佛奪冠的先行者之一」來向他致敬。他生涯共在NBA出賽679場，繳出場均11.2分、4.1籃板和2.7助攻，整體命中率達43.0%，他曾被譽為最被低估的球員之一。

2022-23賽季是巴頓在NBA的最後一個賽季，他先後效力於巫師和暴龍，場均僅6.8分、2.4個籃板和2.0助攻，命中率下滑至37.9% 。

消失在NBA賽場2年後，巴頓今日在社群媒體上發文，「職業生涯13年、NBA生涯11年。時間都去哪了？真是瘋狂，年輕時我從未想過終點會到來。但我們已經到了這一刻。」他同時在播客節目中證實，「我想宣布我將退役，不再參與職業籃球比賽。」

對於離開這項陪伴他多年的運動，巴頓坦言適應並不容易，「這已經很艱難了，」他在播客中表示，「籃球是我所做的一切，我的整個人生。」

在告別信中，巴頓特別感謝籃球給予他的一切，「感謝這最偉大的運動。謝謝你永遠改變了我的生命，給了我信仰的依靠。我會永遠愛你，銘記你教給我的一切。」

雖然巴頓未能與金塊一起捧起總冠軍獎盃，這可能是他生涯最大的遺憾，但他在丹佛的貢獻和影響力，讓他在隊史占有一席之地，他的拚戰精神也將繼續激勵著無數籃球愛好者。