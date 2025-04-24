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李政厚擺脫低潮！單場3安　助巨人打下系列賽並追上道奇

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人韓籍外野手李政厚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

遭遇11打數無安打小低潮後，巨人韓籍外野手李政厚今（24）日強勢反彈，在主場對戰釀酒人的比賽中，擔任先發「第3棒、中外野手」，單場4打數猛敲3支安打、貢獻1得分，帶領球隊以4比2奪勝，收下系列戰勝利，也追平同區對手洛杉磯道奇，雙方戰績目前同為16勝9敗，僅落後國聯西區龍頭聖地牙哥1場勝差。

李政厚首局就擊出安打，面對釀酒人主力右投佩羅塔（Freddy Peralta）時敲出左外野安打，成功止住前一戰5打數無安的沉寂；第6局，擊出擊球初速高達102.5英里的強勁安打，成功串連起球隊關鍵4分大局；第7局更靠著幸運彈跳滾地球跑出內野安打，完成單場3安演出。

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本場比賽結束後，李政厚本季打擊率回升至3成33，OPS也推升至0.969，繼續穩居聯盟頂級打者行列。儘管在第7局嘗試盜上三壘失敗，拿下本季首次盜壘失敗，但無損他整場的好表現。

除了場上表現，李政厚也受到舊金山球迷滿滿的支持，主場登場時總會響起「Jung-hoo Lee」的歡呼聲，他表示，「真的很感謝，這樣的熱情讓我更想全力以赴。」

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

談到去年傷勢與復出動力，李政厚直言，「確實有一點想證明自己，也想報答球隊在我復健時的照顧。」他也笑說，「我從小就想住在看得到海的地方，而這裡做到了，最喜歡的食物是漢堡，球隊提供的也很好吃。」

本季李政厚出賽24場，累計31安、3轟、15打點、21得分、3盜壘，位居國聯多項進攻指標前段班，徹底展現「1億美元男人」的價值。

▲▼巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

不僅數據亮眼，李政厚的態度也備受肯定。他接受《Mercury News》訪問時坦言，「拿了這樣的年薪，就該拿出相對的成績，這是我的責任。」更進一步指出，「如果我表現出色，未來韓職能有更多選手有機會站上這舞台。」

教頭梅爾文（Bob Melvin）也稱讚李政厚的適應力，「挑戰新聯盟又要學語言，真的不容易，但他做到了，現在已經明顯更加放鬆與融入。」

關鍵字： MLB李政厚巨人

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