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勇士大物庫明加解凍上場　球迷狂酸：前袋棍球員打得都比他好

記者游郁香／綜合報導

勇士季後賽首輪G2出現傷兵，主力大將巴特勒（Jimmy Butler）不慎重摔，導致骨盆挫傷提前退場，連3場關鍵戰役被「冷凍」的前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）因此得到上場機會，但他整場12投4中僅拿11分，賽後遭球迷「狠酸」表現還不如隊友、前袋棍球選手斯賓塞（Pat Spencer）。

被看好有機會「下剋上」的灣區軍團在G2出現大危機，攻守兩端都扮演關鍵角色的「士官長」巴特勒，因骨盆挫傷只打了8分鐘就被迫退場，儘管他賽後聲稱自己沒事，但將接受MRI檢查進一步確認傷情，成了巨大隱憂。另外，後場新星波傑姆斯基（Brandin Podziemski）身體不適，半場還打了點滴。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

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▲勇士大物庫明加在首輪G2終於解凍上場。（圖／達志影像／美聯社）

在主力接連出狀況的情況下，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）啟用了從例行賽關門戰開始就被冷凍至今的前場大物庫明加，以及本季例行賽只出賽39場的射手斯賓塞。

因為無法與巴特勒、格林（Draymond Green）在場上共存，遭到柯爾捨棄的庫明加，睽違近兩周首次上場，卻未能抓住機會，他替補上場26分鐘，12投4中，命中率慘跌到3成33，拿下11分、3籃板和2助攻，外帶1抄截；斯賓塞則是在12分鐘內貢獻11分、1籃板和1助攻，命中率突破7成（7投5中）。

▲▼勇士格林、庫明加、希爾德。（圖／路透）

▲巴特勒意外傷退，庫明加因此獲得上場機會，但命中率不佳。（圖／路透）

庫明加的表現在社群平台掀起一波「狂酸潮」，「庫明加要價破億（美元），結果一位打籃球只是副業的前袋棍球選手斯賓塞表現都比他好，真的丟臉。」「斯賓塞竟然打得比庫明加還好……請給我一個解釋。」「斯賓塞對比賽的影響力比庫明加還大，笑死。」

現年28歲的斯賓塞曾是馬里蘭洛約拉大學的袋棍球巨星，甚至被公認為大學史上最偉大的袋棍球選手之一。他大學4年總計貢獻了380分（149球、231助攻），至今仍是NCAA一級歷史助攻榜紀錄保持人，得分也高居史上第2。他在2019年美國超級袋棍球聯盟選秀中成為狀元，但他最終選擇了籃球，上季獲得勇士的青睞，這兩季共在NBA打了45場比賽。

▲▼勇士以雙向合約簽下前袋棍球超級巨星斯賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士去年延攬了前袋棍球超級巨星斯賓塞。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫明加巴特勒斯賓塞

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