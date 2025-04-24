波辛基斯遭肘擊縫5針　綠軍主帥語出驚人：我喜歡看他流血

▲塞爾提克波辛基斯。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

塞爾提克中鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis）今（24）日對上魔術的季後賽第2戰中展現強悍鬥志，即使比賽中途遭遇肘擊、縫了5針，回到場上仍繳出20分、10籃板、2阻攻的雙十表現。總教練馬茲拉（Joe Mazzulla）相當佩服他的拚戰精神，還開玩笑說，「我喜歡看他在場上流血。」

這起插曲發生在第3節，波辛基斯在一次卡位中遭畢塔吉（Goga Bitadze）肘擊臉部，當場血流不止，下場縫了5針後，頭部包裹著一塊誇張巨大的繃帶，笑著回到罰球線完成罰球。

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這一幕引爆網友熱議，不少球迷將他戲稱為「打完WWE的巨人」，社群平台上也瘋傳各種惡搞迷因。

「我超愛這種WWE時刻。」波辛基斯笑說，「這種情況比賽中難免會出現嘛，你們也知道我一向喜歡跟觀眾互動，一旦再被擊中、再流血，我就知道觀眾一定會更嗨。」

這已非波辛基斯首次在場上濺血，本月稍早他也曾被太陽的馬丁（Cody Martin）肘擊眉間而見紅。

然而，塞爾提克主帥馬茲拉對於愛將波辛基斯在季後賽第2戰流血負傷，做出的回應令人震驚又爆笑，「我喜歡看他在場上流血，我覺得那很重要。」意指流血是種悍將的象徵。

馬茲拉隨後補充，他對波辛基斯的情緒控管能力印象深刻，「他有種天生的能力，可以很嚴肅地看待事情，同時保持良好的觀點，他知道如何控制場上的環境、群眾以及身體碰撞，始終保持冷靜。」