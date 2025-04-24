鄭宗哲火燙連5場安打加碼盜壘　林維恩挨2轟回穩但勝投飛了

▲ 鄭宗哲 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

海盜3A鄭宗哲24日（台灣時間）對戰雙城3A，首打席就掃出長打，打擊率維持.323；老虎3A李灝宇雖然熄火，不過擊出高飛犧牲打貢獻打點。林維恩挨兩轟後回穩，先發5局領先時退場，但牛棚砸鍋讓勝投飛了。

鄭宗哲先發游擊手排第9棒，第一打席2局上從路易士（Cory Lewis）手中敲出二壘安打，擊球初速103.4英里（約166公里）。第二打席4局上遭到三振，第三打席靠野手選擇上壘，還演出在3A的第二次盜壘成功。最終海盜以4比3險勝，鄭宗哲3打數1安打，打擊率.323，OPS為.737，手感持續火燙，連續5場敲安打，守備也有好表現，演出兩次美技。

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老虎3A李灝宇對戰皇家3A，排第3棒鎮守二壘，3打數無安打，被三振1次，目前打擊率.240。3局下敲出高飛犧牲打，幫助球隊取得3比2領先，最終以8比4獲勝。

運動家1A林維恩本季第4場先發，前兩局順利壓制對手，3局上單局挨兩發全壘打失3分，4局後回穩，連續兩局被敲短程安打再連解決2名打者。他投完5局完成先發任務退場，被敲7支安打，包含2轟，奪3三振，失3分，沒有保送，防禦率2.12。在球隊以6比3時退場，接替的投手遭到對方狙擊單局狂失4分被逆轉，林維恩無緣勝投。