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大谷翔平未見「爸爸之力」12打席僅1安　LA記者辣評：很殘酷

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

連續兩場比賽的失利讓世界冠軍洛杉磯道奇隊面臨壓力，大谷翔平請假陪產女兒誕生，從「父親名單」復出後依然未能找回狀態，成為球隊當前困境的縮影。

大谷在24日（台灣時間）芝加哥小熊的客場比賽中，雖然敲出了復出後的首支安打，但全場5打數僅有1支安打，特別是在關鍵得分圈機會兩度未能把握，最終道奇以6比7落敗，吞下連敗。

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道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後直言，大谷目前的揮棒過於積極，「他的揮棒比平常大了很多，特別是在6局兩出局二三壘有人的關鍵時刻。」羅伯斯強調：「雖然那是可以打長打的機會，但在那種情況下，一支安打就足夠了。」

從數據來看，大谷自休假名單返回後的表現確實不盡理想。三場比賽中，他僅在12個打席中敲出1支安打，而且這支安打還只是一個運氣成分較高的安打。值得注意的是，他在9局關鍵時刻的三振出局，更凸顯了他目前打擊手感的低迷。

對於大谷表現不振，羅伯斯表示：「這對我們來說是不習慣的事情。我不知道他是否太努力了...雖然他有選到幾次保送，但也有幾次他沒有選保送而出局的情況。」

美國媒體也開始關注這位日本巨星的狀態。道奇資深記者哈里斯（Blake Harris）甚至在社群媒體上直言：「看起來很殘酷...」這樣的評論在過去對於表現優異的大谷來說極為罕見。

隨著同分區的聖地牙哥教士和舊金山巨人等球隊保持良好狀態，道奇隊和他們的超級巨星大谷翔平亟需盡快調整回巔峰狀態。球迷們都在期待，這位去年的MVP得主能否在即將到來的比賽中展現出更具威脅性的打擊表現。

此外，原本大谷翔平預訂此戰賽前進行牛棚練投，最後卻取消。當羅伯斯賽後被問及此事，他回應，「原因不明。關於顧慮的事項，我沒有被告知任何情況。」隨後他只說：「27日預計將全力投30至35球。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊羅伯斯美媒打擊表現

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