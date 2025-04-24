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大谷翔平當爸爸首安出爐　道奇連兩場遭小熊逆轉

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇24日（台灣時間）作客小熊，大谷翔平敲出當爸爸後首安，擺脫8打數掛蛋低潮。不過道奇遭到阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）開轟猛打，個人貢獻4打點，最終道奇以6比7落敗。

道奇3局上突破，康佛托（Michael Conforto）保送、巴恩斯（Austin Barnes）敲安打，大谷翔平隨後擊出落點巧妙的德州安打，女兒誕生後歷經8打數無安打，安打終於開張。T.赫南德茲（Teoscar Hernández）掃出2分打點安打，率隊取得2比0領先。

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小熊4局下反攻，阿姆斯壯轟3分砲反超。道奇5局上也反擊，羅哈斯（Miguel Rojas）安打開路，巴恩斯隨後利用守備失誤攻佔一、二壘，大谷翔平敲左外野飛球，此時巴恩斯發生跑壘失誤遭牽制出局。貝茲（Mookie Betts）掃出安打扳平比數3比3。T.赫南德茲轟3分砲，反超為5比3。

5局下道奇德雷爾（Jack Dreyer）連投3保送，遭到史旺森（Dansby Swanson）掃2分打點安打，小熊再度扳平比數。賀納（Nico Hoerner）隨後敲高飛犧牲打超前，阿姆斯壯再敲安打再添1分。

兩隊形成拉鋸戰，帕黑斯（Andy Pages）6局上轟陽春砲，本季第4轟，助道奇追近至6比7。康佛托、巴恩斯接連安打攻佔二、三壘，大谷翔平敲內野飛球瓦解攻勢，9局上大谷翔平遭到霍奇（Porter Hodge）三振。

大谷翔平5打數1安打，當爸爸後首安出爐，目前打擊率.261，不過道奇欠缺適時一擊，最終以1分差飲恨。

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