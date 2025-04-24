尼克頭牌布朗森碾壓3屆MVP約基奇　獲NBA年度關鍵球員

記者游郁香／綜合報導

布朗森（Jalen Brunson）自3年前從達拉斯來到紐約後迅速崛起，成為尼克當家一哥，本季他在關鍵時刻的穩定發揮讓他獲得廣泛肯定，在「年度關鍵球員」爭奪戰中勝出，他獲得70張第1名選票，總計出現在98張選票中，遙遙領先丹佛3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）（26張第一名選票）。

LeBron received one 1st-place vote for NBA Clutch Player of the Year pic.twitter.com/Xk6Lee4TEm — Ryan Ward (@RyanWardLA) April 23, 2025

NBA今（24）日公布「年度關鍵球員」獲獎者，由「紐約之王」布朗森獲得，他本季在關鍵時刻（比賽最後5分鐘、分差不超過5分）場均能拿5.6分、投籃命中率高達51%，高居聯盟之冠；尼克在此期間的勝率則為61%，排名聯盟第5。

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此獎項由100位媒體代表投票選出，布朗森共獲得70張第1名選票，總計出現在98張選票中，遙遙領先第2名、金塊一 哥約基奇的26張第1名選票，以及第3名灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）。

▲布朗森榮獲2025年NBA年度關鍵球員。（圖／達志影像／美聯社）

布朗森受訪時表示，「我認為有些人天生就具備這樣的能力。但我是在高中時開始學習，然後在每一個階段都變得更好，我們現在就在這裡了。」他強調，「重點就是找到贏球的方法。你可以有很多關鍵表現，但如果沒贏球，那都不算什麼。對我來說，勝利才是最重要的。」

「年度關鍵球員獎」自2023年設立，以NBA傳奇球星衛斯特（Jerry West）命名，過去得主包括2023年的福克斯（De'Aaron Fox）、2024年的柯瑞（Stephen Curry）。這是本季7項主要個人獎項中的第2項，塞爾提克的普里查德（Payton Pritchard）已於昨日獲頒「最佳第6人」。

▲布朗森關鍵時刻表現穩定，場均5.6分全聯盟最高。（圖／路透）