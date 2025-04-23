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沿用獅出場樂有原因！家人見證留憾 古林：希望下次看到更好的我

記者王真魚／日本北海道報導

日本北海道火腿「金孫」古林睿煬日職初登板雖以失利告終，但場邊有許多台灣球迷、老朋友到場應援，更特別的是他的阿嬤、妻子以及林岳平老婆陳惠珊都來到現場見證這歷史性的一刻。

「第一場比賽家人可以在這邊見證，第一次出賽我覺得滿有意義的，可惜表現不好，希望下次他們再來，可以看到更好的我。」古林睿煬透露心聲。 今晚最令台灣球迷動容的是，古林睿煬特別沿用在統一獅時期的登場曲。「特別選用相同的登場曲，畢竟自己是從那裡來，也希望自己可以好好享受。」

最可惜還是沒有投出好表現，但他很快地整理心情，「比較多狀況，下一次，我想我們會找出問題，然後去修正，後面越來越好。」

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對於台灣球迷的熱情支持，古林睿煬充滿感激，「有感受到台灣球迷加油聲，雖然球場上就是專注對決，但知道這一場很多球迷來看，很謝謝他們跑一趟這麼遠來這邊為我加油，後續我會繼續努力，讓自己變得更好。」

回顧2021年中華職棒開幕戰也曾遭遇「震撼教育」的經驗，古林睿煬展現職業心態，「我自己覺得一個好的投手要經過被打、有狀況，才會變得更好，失敗是最快讓自己成長的方式。

「這場也是第一次面對到日職的球員，初登板，我會覺得真的有非常多的經驗跟感受，希望自己可以慢慢消化，找出去面對他們的方式。」古林睿煬說。

▲▼ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

▲ 古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 棒球古林睿煬日本台灣球迷影音

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