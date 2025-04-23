大谷當爸後熄火！連10打數被他封鎖　今永昇太：連續的小奇蹟

▲大谷翔平迎接愛女出生後尚未打出安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

芝加哥小熊今（23）日作客洛杉磯道奇，先發的今永昇太主投5又2/3局，被打6支安打、失5分後退場，雖未能拿下勝投，但他成功讓大谷翔平3打數無安打、吞下2次三振。自去年首次在美國職棒對決以來，大谷累計10打數無安打，對此今永謙虛表示，「這不過是連續發生了10次的小奇蹟罷了。」

小熊此戰與道奇激戰到延長10局，最終以11比10戲劇性地「再見」勝出。兩隊合計轟出6支全壘打、26支安打，上演一場火力四射的打擊大戰。日籍左投今永昇太今日擔任先發，主投5又2/3局，被打6支安打、失5分（2分為自責分），送出2次保送、6次三振。

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今永昇太雖沒能收下勝投，但他再次封鎖剛升格為爸爸的大谷翔平，讓他單場3打數無安打，生涯對戰成績來到10打數無安打，展現「大谷剋星」的氣勢。

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

自去年首次對決以來，今永昇太在美國尚未被大谷打出安打，對此他謙虛表示，「和像他那樣優秀的選手對決時，基本上是打者該打出成績才正常。我也是抱持著那樣的心情去投球的。現在這種結果，只是剛好連續10次『運氣好』而已。」

「說不定下次再對決10次，他就能打出10支安打，這不過是連續發生了10次的小奇蹟罷了。」今永昇太繼續說道。

▲今永昇太幽默回應封鎖大谷火力。（圖／達志影像／美聯社）

對於讓剛迎愛女出生的大谷熄火，今永昇太也以一貫幽默風趣的語氣說，「或許對很多日本人來說，這不是他們所期待的結果。不過我也背負著支持我的家人、還有像是瑞格利球場的球迷的期望。我也是有自尊心的。當然啦，心裡是為他祝福的，但能夠不用在球場上慶祝，我覺得也是件好事呢。」

大谷的長女在台灣時間20日誕生，在缺席2場比賽後歸隊，他尚未發揮「爸爸之力」，至今累計7打數無安打；本季的打擊成績為打擊率2成64，6支全壘打、8分打點、5次盜壘。