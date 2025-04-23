運動雲

>

大谷當爸後熄火！連10打數被他封鎖　今永昇太：連續的小奇蹟

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平迎接愛女出生後尚未打出安打。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

芝加哥小熊今（23）日作客洛杉磯道奇，先發的今永昇太主投5又2/3局，被打6支安打、失5分後退場，雖未能拿下勝投，但他成功讓大谷翔平3打數無安打、吞下2次三振。自去年首次在美國職棒對決以來，大谷累計10打數無安打，對此今永謙虛表示，「這不過是連續發生了10次的小奇蹟罷了。」

小熊此戰與道奇激戰到延長10局，最終以11比10戲劇性地「再見」勝出。兩隊合計轟出6支全壘打、26支安打，上演一場火力四射的打擊大戰。日籍左投今永昇太今日擔任先發，主投5又2/3局，被打6支安打、失5分（2分為自責分），送出2次保送、6次三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今永昇太雖沒能收下勝投，但他再次封鎖剛升格為爸爸的大谷翔平，讓他單場3打數無安打，生涯對戰成績來到10打數無安打，展現「大谷剋星」的氣勢。

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

自去年首次對決以來，今永昇太在美國尚未被大谷打出安打，對此他謙虛表示，「和像他那樣優秀的選手對決時，基本上是打者該打出成績才正常。我也是抱持著那樣的心情去投球的。現在這種結果，只是剛好連續10次『運氣好』而已。」

「說不定下次再對決10次，他就能打出10支安打，這不過是連續發生了10次的小奇蹟罷了。」今永昇太繼續說道。

▲▼芝加哥小熊日籍左投今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太幽默回應封鎖大谷火力。（圖／達志影像／美聯社）

對於讓剛迎愛女出生的大谷熄火，今永昇太也以一貫幽默風趣的語氣說，「或許對很多日本人來說，這不是他們所期待的結果。不過我也背負著支持我的家人、還有像是瑞格利球場的球迷的期望。我也是有自尊心的。當然啦，心裡是為他祝福的，但能夠不用在球場上慶祝，我覺得也是件好事呢。」

大谷的長女在台灣時間20日誕生，在缺席2場比賽後歸隊，他尚未發揮「爸爸之力」，至今累計7打數無安打；本季的打擊成績為打擊率2成64，6支全壘打、8分打點、5次盜壘。

關鍵字： MLB大聯盟今永昇太大谷翔平小熊隊道奇隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

古林睿煬再獲達比修有暖心鼓勵！首秀預告影片另藏台味驚喜

古林睿煬再獲達比修有暖心鼓勵！首秀預告影片另藏台味驚喜

MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

勇士恐交易前場大物庫明加　籃網成潛在「先簽後換」目的地

勇士恐交易前場大物庫明加　籃網成潛在「先簽後換」目的地

大谷翔平當爸後7支0「看不清球」　教頭擔憂狀態：不太對勁

大谷翔平當爸後7支0「看不清球」　教頭擔憂狀態：不太對勁

古林睿煬今先發還有專屬商品區！球迷瘋搶「我來自台灣」毛巾

古林睿煬今先發還有專屬商品區！球迷瘋搶「我來自台灣」毛巾

快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符

快訊／經典賽會議20分鐘通過　曾豪駒續掌中華隊兵符

快訊／唐西奇31分準大三元　湖人季後賽G2開胡擊退灰狼

快訊／唐西奇31分準大三元　湖人季後賽G2開胡擊退灰狼

不攤手改「神之手」妙傳！　湖人金童唐西奇大秀超神奇助攻

不攤手改「神之手」妙傳！　湖人金童唐西奇大秀超神奇助攻

古林睿煬今首秀！登上日本報紙頭版頭條　報導還介紹台灣零食

古林睿煬今首秀！登上日本報紙頭版頭條　報導還介紹台灣零食

高雄人的溫暖！「樋口飯糰」一早湧現人潮　人龍一路排到停車場

熱門新聞

模仿曾峻岳流鼻血網友炸鍋！　資深主播蔡明里致歉

古林睿煬再獲達比修有暖心鼓勵！首秀預告影片另藏台味驚喜

MVP約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」　美記：多次假摔該罰

勇士恐交易前場大物庫明加　籃網成潛在「先簽後換」目的地

大谷翔平當爸後7支0「看不清球」　教頭擔憂狀態：不太對勁

古林睿煬今先發還有專屬商品區！球迷瘋搶「我來自台灣」毛巾

讀者回應

﻿

熱門新聞

1古林再獲達比修打氣　首秀預告藏彩蛋

2蔡明里模仿曾峻岳流鼻血遭炎上

3約基奇誇張彈飛挨轟「每球都在演」

4勇士恐交易庫明加　籃網成潛在新東家

5大谷當爸後7支0　教頭擔憂：不太對勁

最新新聞

1巴薩狂射門40次僅進1球

2艾德華茲暴力顏扣　A-Rod都起身喝采

3大谷對他10打數無安打　今永謙虛回應

4張育成沒傷到關節唇　左肩關節拉傷要休3到4周

5綠軍一哥出戰成疑　主帥回應怒吼影片

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

王大陸軍中表演曝光　重現「給你滿滿的大平台」

揭 #高雄飯糰店 承諾「有賺能漲房租」　#女房東 ：當時心軟便宜租

【王大陸の軍旅生活】高喊大平台　歌唱競賽奪第一!

樋口飯糰10點完售！　暖心民眾頂30℃排隊支持老闆舉牌致謝

王大陸軍中表演曝光　大喊：給你滿滿的大平台！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366