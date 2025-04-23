台鋼天鷹再補強！旅外舉球好手禹良聖加盟　帶來日韓經驗

▲台鋼天鷹宣布禹良聖加盟，球團期待他帶來穩定節奏與國際視野。（圖／台鋼天鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

台鋼天鷹今（23）日正式宣布，旅外舉球員禹良聖加盟球隊。曾效力日本V聯賽福岡Winning Spirits的他，此次回台加入天鷹，盼強化場上指揮帶來穩定節奏與新動能。

身高190公分的禹良聖，以冷靜控場與精準判讀戰局見長。高中就讀豐原高商，高二即擔任先發舉球員，高三更率隊完成HVL七連霸，並榮獲108學年度「HVL最佳舉球員」殊榮，亦曾入選國家隊，參與U18亞洲青年錦標賽及U19世界青年錦標賽，累積豐富國際賽經驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高中畢業後，禹良聖前往韓國明知大學（Myongji University）深造，成為少數旅韓男排選手之一。畢業後轉戰日本，效力於V聯賽福岡Winning Spirits，持續在不同體系中磨練技術與戰術眼界。

對於此次回台加盟天鷹，禹良聖表示，「非常感謝台鋼給我這個機會，期待能與球隊磨合出良好系統，也希望能將自己在韓國與日本學到的經驗帶回來，幫助球隊成長，特別是日本球隊在減少失誤與強調團隊合作的細節方面，非常值得學習。」

台鋼天鷹球團認為，禹良聖兼具國際歷練與年輕潛力，具備場上指揮及掌握比賽節奏的能力。而他在韓、日所累積的經驗與技術，將為球隊注入不一樣的戰術能量，成為新賽季的重要戰力之一。