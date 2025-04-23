「我的XX比你大！」灰狼蟻人嗆湖人迷＋抓下體挨罰160萬

DAWG ANTHONY EDWARDS DON’T CARE AT ALL LMAOO



To heckling Lakers fans:



“He got 200 million.”



“My d*ck bigger than yours.”



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pic.twitter.com/Y5FSwfqxbR — Hater Report (@HaterReport_) April 21, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰狼當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在季後賽首輪G1一次暫停期間，與場邊一名湖人迷起口角，他不僅大喊「我的XX比你大」，還做出抓下體的動作，NBA官方決定對他開罰5萬美元（約162萬台幣），理由是他對球迷「使用不當語言並做出猥褻動作」。

這起事件發生在上周G1比賽第3節一次暫停期間，當時艾德華茲坐在記分台上，與場邊一名球迷進行「言語」交流，他回嗆嘲諷隊友戈貝爾（Rudy Gobert）的湖人迷，「他有兩億美元！兩億！3億啦！你們這些破產X！」隨後他更說，「我的XX比你大」並做出抓下體的動作。

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▲面對球迷挑釁，艾德華茲不甘示弱回嗆，「我XX比你大」，言詞引發爭議。（圖／達志影像／美聯社）

這一幕被觀眾席上的鏡頭拍下，隨即在網路上瘋傳，引發關注。聯盟最終決定對艾德華茲開罰5萬美元，不過在公告中並未詳述雙方的對話內容。

23歲的艾德華茲被視為NBA的未來巨星，他上季在年度MVP票選中排名第7，本季平均得分提升至27.6分，投籃與三分命中率皆有成長。不過他個人表現出色，灰狼本季例行賽卻比上季少贏7場，最終以西區第6晉級季後賽，首輪挑戰西區第3種子湖人。