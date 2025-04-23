「法官」4支4打擊率破4成　洋基仍不敵守護者吞2連敗

▲賈吉。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間23日上午，紐約洋基客場會師克里夫蘭守護者，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）延續火燙表現，單場4個打數全部敲安，打擊率飆升至4成11，無奈球隊牛棚在比賽中段崩盤，最終洋基2比3不敵守護者，苦吞近期2連敗。

1局上半客隊洋基率先進攻，開路先鋒萊斯（Ben Rice）鎖定守護者先發右投拜比（Tanner Bibee）一顆95英哩紅中直球，一棒扛出左外野形成「首局首打席首球全壘打」，洋基1比0先馳得點。

2至5局雙方打線都未能越雷池一步，6局上半條紋軍打線攻勢再起，賈吉與葛斯密特（Paul Goldschmidt）敲安進佔一、三壘後，下一棒奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）擊出高飛犧牲打助隊將領先優勢擴大至2比0。

WELCOME BACK BEN RICE pic.twitter.com/DpI7aEP15x — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) April 22, 2025

前5局投得順風順水的洋基先發華倫（Will Warren）在6局下半遭遇亂流，關（Steven Kwan）和瓊斯（Nolan Jones）敲安上壘後，洋基緊急換上萊特（Mark Leiter Jr）救火，沒想到萊特接連被曼扎多（Kyle Manzardo）與馬丁尼斯（Angel Martinez）各擊出帶有打點的安打狂失3分，守護者3比2成功反超，最終就以1分差收下勝利，賞給洋基2連敗。

守護者先發拜比今天主投6局被敲出5支安打含一轟，送出5次三振3次保送責失2分，優質先發也順利收下勝投；敗投則由洋基右投華倫承擔。洋基隊長賈吉本戰4個打數全部敲安，連續20場比賽上壘，打擊率再次突破4成大關，漲至4成11。