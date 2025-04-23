台灣110公尺跨欄新希望！吳育廷13秒15摘金刷新U20亞洲紀錄

▲吳育廷在全中運高男組110公尺跨欄決賽狂飆13秒15，刷新U20亞洲紀錄。（圖／全中運提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園市楊梅高中高三生吳育廷昨（22）日在全中運高男組110公尺跨欄決賽中跑出驚人表現，不僅以13秒15摘金，也成功刷新U20亞洲紀錄，為自己的高中生涯畫下完美句點。

吳育廷在本屆全中運準決賽跑出13秒27，打破謝元愷保持的U20全國紀錄（13秒39），短短一天後，他再次突破自我，改寫了日本選手泉谷駿介在2018年創下的13秒19的亞洲紀錄。

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吳育廷決賽從起跑便展現穩定節奏，一路幾乎無失誤地跨越每個欄架，抵達終點時還霸氣怒吼。高男組使用的欄架高度為0.991公尺，較成人1.067公尺略低。

吳育廷賽後接受《中央社》訪問時透露，熱身時就感覺狀態不錯，比賽中特別專注，把訓練的每一個細節都確實執行，「能破亞洲紀錄我自己也有嚇到，應該就是高中生涯最完美的結局吧。」

雖然國中時期就已在全中運嶄露頭角，但吳育廷的高中生涯並非一路順遂，高二時甚至曾因心態崩潰中斷訓練。所幸在教練莊一鴻的陪伴與鼓勵下，才在高三找回自信與穩定。

展望未來時，吳育廷表示將進一步強化自律與訓練紀律，希望能儘早適應成人組的欄架高度，朝更高舞台邁進。