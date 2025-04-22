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火腿訓練顛覆古林想像！伊藤大海大哥哥般照顧成旅日靠山

▲▼古林睿煬加盟火腿記者會。（圖／統一獅提供）

▲「台灣金孫」古林睿煬今年轉戰北海道火腿，23日將迎來日職一軍初登板。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／專訪

台灣投手古林睿煬即將在本月23日迎來日本職棒一軍初登板，加入日本火腿球隊後，他對於球隊訓練模式有了全新認識，直言顛覆過往對日本訓練的想像，不僅訓練量不多，更強調每個動作的目的與效率。他也觀察隊內王牌伊藤大海的訓練方式，試著調整自己的節奏與內容，笑稱「這是商業機密」，並形容伊藤是像大哥一樣的存在，經常主動提供建議與鼓勵，讓他在異地能快速融入、穩定成長。

火腿隊訓練不走量取勝！

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日本火腿球隊重質不重量的訓練理念，讓古林睿煬留下深刻印象，「其實訓練上做的東西不會到很多，主要是量不會很多，每天做個一組，因為數量不多，反而更能專注把每項東西做得更好。」

「每個動作都會解釋為了什麼訓練，會給我原因和方向，不會不知道練什麼。」這種清晰明確的訓練目標讓他更容易調整自己的狀態。

事實上，在古林睿煬加盟時，火腿的報告書中，曾提供隊上個別投手的訓練菜單，提供他參考。雖然這些是為每位投手客製化的菜單，但基本上調整方式大同小異。

古林睿煬笑談伊藤大海訓練菜單：這是商業機密

引起古林睿煬特別注意的是王牌伊藤大海的訓練菜單內容，這也讓他在加入火腿春訓時，試著嘗試這位王牌的訓練模式。
「他的訓練內容確實有些不一樣，有做一些參考，慢慢試著執行看看，滿不錯的。」古林睿煬隨即笑說，「但這是商業機密，不方便透露到底是哪裡不一樣。」

談到如何向伊藤大海「取經」，古林睿煬表示，「一開始算是我主動提，後面變成看我在做什麼，有些想法，他會告訴我怎麼去做。」

伊藤大海成為最親密隊友

因為主動向伊藤請教許多事，古林睿煬目前在火腿最熟的隊友正是他，對他來說，伊藤像是大哥哥般的存在。

「他真的非常無私，會很樂意去分享任何棒球上的經驗知識，去問他，都會給我解答，他又有自己比較特別看法，包括縫線、走向，一些很細節東西，真的滿厲害的，本身對數據滿有研究。」古林睿煬對伊藤大海讚不絕口。

除了自己發問，古林睿煬透露，伊藤也會主動關心他，「像有一次他要先發，我賽前自己在玩球種時，我怕打擾到他，畢竟他是球隊王牌，但他自己走過來，給我一些意見，我就丟起來，感覺滿不錯。」

主動提問，是古林睿煬進職棒後最大的改變，這要歸功過去在中職和洋將相處的經驗，「在台灣時，隊上洋將都會來詢問我投球的東西，那時我就覺得很奇怪，他們都是很好的投手，怎麼會對我這種菜鳥提出疑問，但也因為這樣的多多交流，我也受到激勵，更想讓自己持續進步。」

「想要進步，詢問隊友就是最直接、最快的方式，身邊有這麼好的隊友，卻不開口，這樣就很浪費。」古林睿煬說。

伊藤大海今再戰主場　盼完美接力古林睿煬

伊藤大海將在今天主場對東北樂天掛帥先發，這是他自4月1日對軟銀擔任主場開幕戰先發後，再度於ES CON登板。當時他投5局被敲9支安打，失5分吞下敗仗。對此，他說，「我還沒有投出一場理想的比賽，這次想好好表現。」

面對將在23日迎來日職一軍初登板的古林睿煬，伊藤也希望能夠以好的比賽狀態接力給他，「希望讓他以輕鬆心情、沒有壓力地登板。球隊目前正在連勝中，就算輸球，還是想保持這個好的節奏延續下去。」
 

關鍵字： 棒球台灣日本北海道火腿鬥士古林睿煬日職伊藤大海

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