張宥謙至今一球未投？餅總點出課題　鍾允華有望成一軍新戰力

▲張宥謙 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／桃園報導

統一7-ELEVEn獅隊去年第二輪指名的投手張宥謙，自加盟以來尚未在正式比賽中亮相。 總教練林岳平（餅總）表示，張宥謙目前仍需時間強化體格，尚未準備好應對職棒比賽的強度。

林岳平指出，張宥謙的身形相對單薄，擔心若過早投入比賽，可能因無法承受投球負荷而導致受傷。 因此，球隊希望他能先專注於身體強化，待體能達到職業水準後，再評估實戰時機。

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儘管如此，林岳平對張宥謙的潛力仍抱持期待。他曾在選秀時表示，張宥謙是當屆最具天賦的投手之一，具備出色的投球型態和強烈的求勝心。

在其他新秀方面，去年第三輪指名的投手鍾允華備受關注。 他在冬季聯盟中展現出色表現，出賽8場，防禦率為0，最快球速達152公里。 目前他在二軍已出賽2場，累計2局，尚未失分。 林岳平表示，餅總表示，「如果要說下一個期待的新人，應該就是他，是我們期待的中繼戰力，只是春訓時受傷，導致進度有點慢了。」

至於何時一軍「開箱」？餅總直言沒有時間表，「主要還是看他規律出賽後的回饋，如果沒問題才會評估上一軍時機。」



獅隊還有另一好消息，郭俊麟今在二軍展開首場復健賽，中繼1局被敲2安失1分。 林岳平表示，郭俊麟預計需再2週時間，待狀況穩定後，才有機會重返一軍。

