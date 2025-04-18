這絕對有差！衛少季後賽強碰前快艇隊友　給哈登、雷納德高評價

"Kawhi is really, really good. He impacts winning in different ways."



Full Russell Westbrook press conference ⬇️ pic.twitter.com/f3oQCT60eL — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) April 16, 2025

記者游郁香／綜合報導

西區第4種子金塊將在季後賽首輪迎戰第5種子洛杉磯快艇，對前年度MVP衛斯布魯克（Russell Westbrook）來說，這是別具意義的對決，他將首度在季後賽正面對上昔日戰友哈登（James Harden）與雷納德（Kawhi Leonard），他毫不避諱地說這確實會影響比賽。

衛少本季轉戰金塊，共出賽75場、36場先發，繳出場均13.3分、4.9籃板、6.1助攻和1.4抄截的全方位數據，整體命中率達45%、三分球命中率32.3%。儘管他季末狀態下滑，但他確實有效彌補丹佛過去兩個休賽季分別失去布朗（Bruce Brown）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）後的戰力空缺。

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▲衛少本季替金塊出賽75場，成為板凳核心。（圖／達志影像／美聯社）

談到即將對上兩位熟悉的前快艇隊友哈登與雷納德，衛少毫不避諱地說，這確實會影響比賽，「這絕對有差。而且你知道的，哈登會命中投籃。他是一位非常出色的進攻球員，但對我和我們的防守體系來說，那些熟悉的習慣和細節真的很重要。」

哈登本季對戰金塊的4場比賽，場均貢獻23.3分、5.8籃板、9.3助攻，外帶1抄截，但整體命中率僅39.4%，三分命中率32.4%。雷納德則因傷與場外因素，本季並未參與兩隊對戰的任何一場賽事。

▲衛斯布魯克（左）將在季後賽首輪迎戰昔日隊友雷納德（右）。（圖／CFP）

不過衛少不敢大意，他表示2屆FMVP雷納德的影響力非常大，「他是一位很出色的球員。他不只靠得分影響比賽，還能用各種方式帶動球隊取勝。他真的很厲害，總是能找到自己的進攻節奏，而當他打出高水準時，那支球隊就會變得非常、非常強大。」

▲哈登季末表現神勇。（圖／達志影像／美聯社）