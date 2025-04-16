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有他就有奪冠希望！巴特勒稱柯瑞是蝙蝠俠　「我可以當羅賓」

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在對灰熊的附加賽合砍75分，率隊搶下季後賽門票，獲得4天休息時間。賽後巴特勒熱血喊話，「如果有柯瑞在，那支球隊就有機會奪冠。我可以當羅賓，因為他就是我的蝙蝠俠。」

勇士今（16）日以121比116擊敗灰熊，以西區第7種子之姿晉級季後賽，首輪將對上第2種子火箭。飆出全場最高38分的巴特勒賽後自信表示，「我還沒來這之前就和柯瑞、格林（Draymond Green）以及總教練柯爾（Steve Kerr）聊過，我告訴他們我可以幫得上忙……我覺得我能讓任何球隊、尤其是這支球隊，有贏球的機會。」

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

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▲巴特勒表示柯瑞才是奪冠關鍵，「我當羅賓，他是蝙蝠俠。」（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒也向此役帶著拇指傷勢奮力砍下37分的柯瑞致敬，「我覺得只要有我在，任何球隊都有機會。但如果有柯瑞在，那支球隊就有機會奪冠。我可以當羅賓，因為他就是我的蝙蝠俠。」

對於接下來面對火箭的系列戰，巴特勒顯得相當冷靜，「我認為只要我們專注在自己身上，就會沒問題。」談到本季輸給火箭的比賽，他點出關鍵：失誤。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞在關鍵戰役砍下37分，與巴特勒聯手燃起勇士奪冠希望。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒也透露接下來4天的計畫，「休息與恢復、練習罰球、玩西洋骨牌，還有喝很多咖啡。」他今日獲得18罰卻僅命中12球，連2場罰球命中率都只有66.7 %，與本季平均的87.0%的表現有段落差。

教頭柯爾則強調這場勝利對球隊的重要性，「我們太需要這場勝利了，也需要這4天的休息。我們的球員過去3周幾乎每場比賽都像是在打淘汰賽，而且是高強度連戰。花了83場比賽，我們終於回到了該在的位置——季後賽。」

勇士近年始終無緣附加賽勝利，這次終於「破除魔咒」。而這支擁有柯瑞、格林與新戰力巴特勒的隊伍，也正式向總冠軍發起挑戰。

▲▼勇士巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒附加賽豪取38分，率勇士晉級季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒

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