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附加賽失控遭驅逐　楊恩認錯：下一場不會再被裁判影響

▲▼老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊恩（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大老鷹在附加賽首戰以95比120慘敗給奧蘭多魔術，主控楊恩（Trae Young）末節因連吞2次技術犯規被驅逐出場。賽後他主動承擔責任，表示會從中汲取教訓，並承諾下一戰不會再被裁判影響。

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）賽後透露，楊恩在更衣室已向隊友致歉並坦言「必須更控制情緒」。史奈德說，「這是季後賽籃球，一定會遇到逆境，我知道他明白這點，他已經和大家道歉了，我們要學會用正確方式來面對困難。」

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楊恩受訪時也表示，「我告訴隊友我會準備好，不會再讓裁判這樣影響我，我只是想為球隊挺身而出，下一場會打得更冷靜。」

楊恩在比賽後段失控，末節剩不到5分鐘時，他命中拋投後將球大力砸向裁判胸口，被吹第1次技術犯規。隨後他還戲耍裁判，做出一記漂亮的「假傳」，再吃第2次技術犯規遭驅逐，場面頗為荒唐。

楊恩賽後表示，他對魔術全場激烈防守感到不滿，認為那樣的身體碰撞「不算是真正的籃球」，情緒失控才將氣出在裁判身上。

老鷹目前已退無可退，下一戰將於台灣時間18日對決熱火與公牛之戰的勝者，勝者將取得東區第8種子晉級季後賽，敗者則直接淘汰。楊恩強調，「這是非贏不可的比賽，我會準備好。」

關鍵字： NBA楊恩老鷹

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