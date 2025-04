附加賽失控遭驅逐　楊恩認錯：下一場不會再被裁判影響

▲楊恩(右)。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

亞特蘭大老鷹在附加賽首戰以95比120慘敗給奧蘭多魔術,主控楊恩(Trae Young)末節因連吞2次技術犯規被驅逐出場。賽後他主動承擔責任,表示會從中汲取教訓,並承諾下一戰不會再被裁判影響。

老鷹總教練史奈德(Quin Snyder)賽後透露,楊恩在更衣室已向隊友致歉並坦言「必須更控制情緒」。史奈德說,「這是季後賽籃球,一定會遇到逆境,我知道他明白這點,他已經和大家道歉了,我們要學會用正確方式來面對困難。」

楊恩受訪時也表示,「我告訴隊友我會準備好,不會再讓裁判這樣影響我,我只是想為球隊挺身而出,下一場會打得更冷靜。」

楊恩在比賽後段失控,末節剩不到5分鐘時,他命中拋投後將球大力砸向裁判胸口,被吹第1次技術犯規。隨後他還戲耍裁判,做出一記漂亮的「假傳」,再吃第2次技術犯規遭驅逐,場面頗為荒唐。

TRAE YOUNG CHUCKED THE BALL AT THE REF AND GOT EJECTED pic.twitter.com/QXFDQJUujQ