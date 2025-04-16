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「小蠻牛」直落二擊退美國黑馬　巴塞隆納主場晉級16強

▲▼艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾卡拉茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

巴塞隆納公開賽32強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以6比2、7比6（6）擊敗美國資格賽黑馬奎因（Ethan Quinn）晉級16強；艾卡拉茲在第二盤一度以1比3落後，但他及時調整狀態，最終阻止奎因反撲氣勢，挺進次輪。

「這對我來說是非常特別的比賽，所以能再次在我的主場、我的人民面前出賽，我感到非常開心，」艾卡拉茲賽後表示，「這場比賽對我來說很困難，我必須應對壓力和緊張情緒，但我很高興能以直落二的方式贏下比賽，也為接下來的比賽保留了一些體力。」

艾卡拉茲曾在2022年和2023年連續奪下巴塞隆納冠軍（2024年未參賽），這場比賽是他與奎因生涯首次交手，儘管奎因實力堅強，第二盤接發與正手品質極高，但艾卡拉茲仍穩住陣腳力保不失，最終鏖戰1小時46分鐘後以直落二收下比賽。

「紅土賽季短暫且非常密集，你在每一場比賽、每一個錦標賽中都必須全力以赴，兩天前我還在蒙地卡羅打決賽，這裡的比賽條件又不一樣，所以我根本沒辦法休息，這也是為什麼現在保存體力非常重要，」艾卡拉茲最後說道，而他16強對手則是捷克好手捷雷（Laslo Djere）。

關鍵字： ATP艾卡拉茲

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