「小蠻牛」直落二擊退美國黑馬　巴塞隆納主場晉級16強

▲艾卡拉茲。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴塞隆納公開賽32強,西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以6比2、7比6(6)擊敗美國資格賽黑馬奎因(Ethan Quinn)晉級16強;艾卡拉茲在第二盤一度以1比3落後,但他及時調整狀態,最終阻止奎因反撲氣勢,挺進次輪。

Carlos Alcaraz was dragged into a second-set tussle on Tuesday, but prevailed in fine fashion to extend his winning streak at the Barcelona Open Banc Sabadell to 11 matches.#BCNOpenBS #carlosalcaraz https://t.co/dDzBusM9Re