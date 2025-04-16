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太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

▲▼太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽球團坦承後悔季中未提前告知杜蘭特交易計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽開除上任不到1年的總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）後，接下來將與頭牌杜蘭特（Kevin Durant）商討未來。據《ESPN》報導，太陽內部人士坦承，球團後悔沒在季中未及早與杜蘭特溝通可能的交易計畫，導致消息外洩後，讓KD不太開心並「喊停」可能讓他重返勇士的交易。

太陽今年1月與其他球隊進行交易談判時，原希望比照獨行俠對唐西奇（Luka Doncic）採取的「保密模式」處理，結果因需要與第3方球隊協商配套方案而消息外洩，讓杜蘭特事後得知此事。

當杜蘭特發現球隊有意將自己交易回勇士時，主動向高層表態不希望離隊，想協助鳳凰城挽救賽季。他在前隊友格林（Draymond Green）的Podcast節目上曾直言，「我只想讓我的生涯依照我的方式結束，這是我唯一在乎的事。」

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▲▼火箭「惡棍」布魯克斯、太陽杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特希望能依自己方式結束生涯。（圖／達志影像／美聯社）

儘管交易最終未成真，太陽也從中發現市場對杜蘭特仍保有高度興趣。《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，包括灰狼、熱火、尼克、火箭與馬刺等多支球隊皆對杜蘭特表達實質關注。

其中灰狼一度是最積極的「買家」，杜蘭特與明尼蘇達當家球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）私交甚篤。火箭則持有太陽2027與2029年的首輪籤，今年還將透過互換取得太陽的選秀順位。尼克對杜蘭特的興趣則可追溯至2019年自由市場，若今年季後賽表現未達預期，今夏可能再次出手。

目前杜蘭特與太陽剩下1年5500萬美元合約，今夏交易能否成真取決於幾項關鍵因素。

首先是交易對象是否願意付出代價。消息來源表示，太陽在2月時對潛在交易提出的要求極高，包括現役或前明星球員、潛力新星以及未來首輪籤等籌碼。

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽與杜蘭特經紀人克萊曼本周將在鳳凰城會面討論未來。（圖／達志影像／美聯社）

若要交易杜蘭特，另一大考量是他的合約延長選項。他可再延長兩年、總值1.24億美元的合約，若加總原合約，將近1.8億美元。

對有意「久留」杜蘭特的球隊來說，這將成為關鍵考量。但若只是尋求一季衝冠或吸引票房的球隊，也可能願意接手剩下一年5500萬美元的合約，並在2026年6月30日前選擇是否續約。

「杜蘭特是聯盟前3大招牌球星，」一位聯盟高層表示，「我可以想像有球隊願意為了賣票就簽他一年。」

據了解，太陽與杜蘭特的經紀人暨商業夥伴、Boardroom執行長克萊曼（Rich Kleiman）預計本周將於鳳凰城會面，商討未來動向。今夏是否正式啟動交易，將視雙方協商結果而定。

關鍵字： NBA太陽杜蘭特

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