難忘大谷翔平、楚奧特經典對決！美國隊教頭期待2026再交手

記者王真魚/綜合報導

美國代表隊總教練德羅薩(Mark DeRosa)接受日媒採訪,暢談2023年世界棒球經典賽(WBC)冠軍戰的經典瞬間。他回憶起日本隊的大谷翔平與美國隊隊長楚奧特(Mike Trout)在最後一個打席正面交鋒的那一球,仍感動不已。他表示,那不僅是一場比賽的高潮,更是棒球這項運動最純粹的體現。

「比賽最後我說過一句話。」德羅薩說道,「無論結果如何,那都是屬於這項運動的勝利。當然,我們沒能贏得冠軍很遺憾,但那一刻的意義,遠遠超越了勝負。」

他所指的,是2023年WBC冠軍戰第九局,大谷翔平站上投手丘,對決他的天使隊隊友、當時美國隊長楚奧特。最終大谷用一記滑球三振對手,率領日本奪下冠軍。那一幕,被全球球迷譽為「棒球最經典的對決之一」。

德羅薩說,「兩人在全球注目的場上正面交鋒,那不只是一次對決,那是棒球的靈魂在閃耀。在那一瞬間,沒有國界、沒有球隊,只有這項運動最純粹的感動。是棒球本身贏了。」

