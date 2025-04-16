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難忘大谷翔平、楚奧特經典對決！美國隊教頭期待2026再交手

▲美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國代表隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）接受日媒採訪，暢談2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的經典瞬間。他回憶起日本隊的大谷翔平與美國隊隊長楚奧特（Mike Trout）在最後一個打席正面交鋒的那一球，仍感動不已。他表示，那不僅是一場比賽的高潮，更是棒球這項運動最純粹的體現。

「比賽最後我說過一句話。」德羅薩說道，「無論結果如何，那都是屬於這項運動的勝利。當然，我們沒能贏得冠軍很遺憾，但那一刻的意義，遠遠超越了勝負。」

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他所指的，是2023年WBC冠軍戰第九局，大谷翔平站上投手丘，對決他的天使隊隊友、當時美國隊長楚奧特。最終大谷用一記滑球三振對手，率領日本奪下冠軍。那一幕，被全球球迷譽為「棒球最經典的對決之一」。

德羅薩說，「兩人在全球注目的場上正面交鋒，那不只是一次對決，那是棒球的靈魂在閃耀。在那一瞬間，沒有國界、沒有球隊，只有這項運動最純粹的感動。是棒球本身贏了。」

是否期待大谷參戰2026年經典賽？德羅薩直言，「當然。我第一次看到大谷是在他16歲的時候，那時我心裡只想著『這傢伙到底是誰！？』他讓這項運動真正變得全球化。所以我認為，他理所當然應該出現在WBC的舞台上。」

至於是否期待看到大谷與賈吉在決賽場上並肩高舉國旗？德羅薩說，「那將會是我人生中最酷的時刻之一。能走在那樣的舞台上、看著眼前壯觀的場景，那種感動至今仍歷歷在目。同時，我對日本只有滿滿的敬意。他們的打球方式、態度與精神，真的非常令人佩服。」

關鍵字： 棒球WBC大谷翔平美日對決德羅薩

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