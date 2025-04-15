舊愛蔣少宏初對決曖昧微笑　呂詠臻竟沒發現：下次會get到

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿投手呂詠臻15日登板對戰老東家味全龍，這是他轉隊後首度以「對手」身份面對過去熟悉的隊友。賽後他坦言，「真的很亢奮，這是我待過比較久的球隊，那群人是我曾經的隊友，我從來沒有以這個角色對戰過他們，對我來說是很不一樣的感覺。」

面對熟悉卻又略感陌生的味全打線，呂詠臻表示，「其實相較其他投手，我是對他們比較陌生的。最近他們打擊表現非常好，進攻方面都很好，所以我上去的時候就是盡量一個一個面對打者去抓，當下的想法就是這樣。」

呂詠臻是在7局登板，保送首名打者張政禹之後，面對下一棒昔日「舊愛」蔣少宏投出三振。當時對方一度露出曖昧微笑，呂詠臻是透過記者才知，驚呼：「哦，真的嗎？我真的沒有看到耶。」

他表示，當下真的很專注想要把該做的事做好，有感覺對方想要短打，「我知道他們想把跑者推進到二壘，我當下就是儘量把跑者留在一壘。」

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雖然登板時也遭遇小危機，包括一度面臨接連被上壘與雙方挑戰的情況，但呂詠臻穩住陣腳化解危機，「那個時候閔勛還有其他隊友都有幫我加油，告訴我不管結果怎樣，就是要專心面對下一個打者，這對我很有幫助。」

對於當下太專注錯過昔日隊友的微笑，呂詠臻笑回，晚一點回家會看重播，「我下次會get到！」



▲呂詠臻 。（圖／樂天桃猿提供）