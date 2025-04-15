運動雲

>

舊愛蔣少宏初對決曖昧微笑　呂詠臻竟沒發現：下次會get到

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿投手呂詠臻15日登板對戰老東家味全龍，這是他轉隊後首度以「對手」身份面對過去熟悉的隊友。賽後他坦言，「真的很亢奮，這是我待過比較久的球隊，那群人是我曾經的隊友，我從來沒有以這個角色對戰過他們，對我來說是很不一樣的感覺。」

面對熟悉卻又略感陌生的味全打線，呂詠臻表示，「其實相較其他投手，我是對他們比較陌生的。最近他們打擊表現非常好，進攻方面都很好，所以我上去的時候就是盡量一個一個面對打者去抓，當下的想法就是這樣。」

呂詠臻是在7局登板，保送首名打者張政禹之後，面對下一棒昔日「舊愛」蔣少宏投出三振。當時對方一度露出曖昧微笑，呂詠臻是透過記者才知，驚呼：「哦，真的嗎？我真的沒有看到耶。」

他表示，當下真的很專注想要把該做的事做好，有感覺對方想要短打，「我知道他們想把跑者推進到二壘，我當下就是儘量把跑者留在一壘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然登板時也遭遇小危機，包括一度面臨接連被上壘與雙方挑戰的情況，但呂詠臻穩住陣腳化解危機，「那個時候閔勛還有其他隊友都有幫我加油，告訴我不管結果怎樣，就是要專心面對下一個打者，這對我很有幫助。」

對於當下太專注錯過昔日隊友的微笑，呂詠臻笑回，晚一點回家會看重播，「我下次會get到！」
 

▲▼ 呂詠臻 。（圖／樂天桃猿提供）

▲呂詠臻 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 呂詠臻樂天桃猿味全龍台灣棒球對決

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

大谷翔平開轟猛打賞！道奇5比3勝洛磯　梅伊睽違709天勝投

大谷翔平開轟猛打賞！道奇5比3勝洛磯　梅伊睽違709天勝投

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

味全龍主題日卡司全曝光！ 眾多巨星接力開唱 台北大巨蛋熱力四射

味全龍主題日卡司全曝光！ 眾多巨星接力開唱 台北大巨蛋熱力四射

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

NBA史上首人！快40歲保羅第20季全勤先發　本人都覺得瘋狂

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

太陽連3年換帥！啟動杜蘭特交易談判　與畢爾討論未來

差點炸裂3轟！大谷翔平狂掃3安　教頭遺憾：錯過兩支全壘打

差點炸裂3轟！大谷翔平狂掃3安　教頭遺憾：錯過兩支全壘打

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

新台裔籃球之光！　陳凱玲WNBA選秀第3輪被女武神挑中

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

熱門新聞

NBA史上最貴陣容竟無緣附加賽　太陽開除去年才簽16億合約教頭

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

大谷翔平開轟猛打賞！道奇5比3勝洛磯　梅伊睽違709天勝投

WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長霸氣喊話：楚奧特一起來

21勝鵜鶘開除副總裁！他送走戴維斯、選威廉森缺席率卻高達55%

味全龍主題日卡司全曝光！ 眾多巨星接力開唱 台北大巨蛋熱力四射

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

2專家預測WBC美國隊豪華陣容

3大谷翔平開轟猛打賞！道奇5比3勝洛磯

4WBC美國隊第一人選！賈吉接任隊長

5鵜鶘開除副總裁！選威廉森缺席率55%

最新新聞

1蔣少宏微笑？呂詠臻：下次會get到

2林詩翔滿壘飆關鍵三振　台鋼4比3擊敗兄弟

3徐若熙飆156僅失1分！不配速全力投

4徐若熙飆7K僅失1分　味全熄火不敵樂天

5中職首場平日大巨蛋！進場人數10108

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366