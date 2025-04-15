林詩翔滿壘飆關鍵三振守1分勝　台鋼雄鷹4比3擊敗中信兄弟

▲台鋼雄鷹投手林詩翔。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今天回到台中洲際主場迎戰台鋼雄鷹，前半段比賽互有攻勢、比分拉鋸。台鋼雄鷹8局上靠曾昱磬高飛犧牲打攻下致勝分，終場4比3勝出，取得近期2連勝。

台鋼在3局上率先開張，王柏融擊出二壘長打，藍寅倫在2人出局、三壘有跑者的情況下擊出內野滾地球，一壘手自踩壘包完成出局，不過成功送回王柏融得分，攻下首分，台鋼以1比0領先。

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4局上，台鋼再度發威，第4棒捕手張肇元掃出左外野全壘打，將比數擴大為2比0。

兄弟4局下展開反攻。曾頌恩擊出右外野二壘安打，送回陳俊秀得分，縮小差距為1比2。

接著詹子賢擊出內野滾地球雖遭刺殺，但成功帶有1分打點，讓許基宏回本壘，雙方戰成2比2平手。

隨後第8棒岳東華敲出右外野一壘安打，再下一城，送回三壘上的曾頌恩，兄弟反以3比2逆轉戰局。

曾頌恩這一擊不僅為兄弟點燃攻勢，也讓自己甩開近期低潮。終於釋放壓力的他，在攻守換局間，忍不住落下淚水。

5局上，台鋼雄鷹再度回應，由吳念庭擊出中外野方向一壘安打，王博玄從二壘奔回本壘得分，比數追平為3比3，戰況白熱化。

8局上，台鋼雄鷹延續攻勢，吳念庭、張肇元串連安打，再靠短打推進至得點圈，曾昱磬高飛犧牲打，率隊4比3要回領先。

兄弟8局下攻破黃群，一度攻佔滿壘，林詩翔臨危受命登板，對決高宇杰投出關鍵三振。

9局下，林詩翔續投，雖然面對首名打者張志豪發生傳球失誤，但隨後未亂陣腳，連續解決3人，包括三振陳俊秀。此役守住1分差，拿下本季第3次救援成功，獲選單場MVP。