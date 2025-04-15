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怪力轟408英尺不夠遠？　大谷翔平笑稱：以為那球會飛更遠

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊15日（台灣時間）主場迎戰洛磯隊，由大谷翔平擔任第一棒指定打擊出賽，在第三局轟出睽違6場比賽的本季第5發全壘打。他賽後表示，近期打擊狀況已有回升的跡象，並笑言原以為那發全壘打會飛得更遠。

對於能贏下這場拉鋸戰，大谷表示：「整體來說打席內容還不錯，球隊能在連敗中拿下這個系列戰的首勝，應該也會對明天有所激勵。」

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談到這支久違6場的全壘打，大谷認為，前幾場比賽其實也有一些擊球手感不錯的內容，只是擊球方向正巧被守備攔下，或是受到風勢影響未能飛遠。他指出，今天比賽也出現幾球類似情形。不過他相信，只要持續累積好的打席，就會自然產生結果，因此會以平常心做好自己該做的事。

至於這發全壘打的擊球感受，大谷坦率表示：「老實說，我本來以為那球會飛得更遠一點（笑），但今天的風勢可能不太有利。」

根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在社群平台X（前Twitter）上的貼文，大谷自2023年球季以來，累積敲出33支擊球初速超過112英里的全壘打，為全大聯盟最多，比排名第2的選手還多出2支，堪稱當今聯盟最具爆發力的強打者

談及目前的打擊狀態，他認為當天無論是看球感覺或打擊節奏都很不錯。「我認為最重要的是能夠穩定維持這樣的感覺。我也覺得自己從狀況不佳到狀態回升的轉換做得不錯，希望能持續努力下去。」

此外，大谷也特別提到先發投手達斯汀・梅伊（Dustin May）在歷經709天後再度取得勝投。他表示，梅伊能從長期復健回到投手丘，並展現出色表現，是一件非常不容易的事，相信這一勝對梅伊來說別具意義。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊全壘打先發投手勝投

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