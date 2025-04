哈波打擊變「性別揭曉趴」　透納遞「訂製球棒」公開第四胎喜訊

▲費城人球星哈波(Bryce Harper) 。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

費城費城人重砲哈波(Bryce Harper)和妻子迎來第四個孩子的方式相當特別。這場性別揭曉驚喜就發生在15日(台灣時間)費城人對戰舊金山巨人隊的比賽中。

They're having a boy!



Bryce Harper gets the gender reveal for his fourth child thanks to a custom blue bat handed to him by Trea Turner pic.twitter.com/m4xP2wGv3U