哈波打擊變「性別揭曉趴」　透納遞「訂製球棒」公開第四胎喜訊

▲費城人球星哈波（Bryce Harper） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

費城費城人重砲哈波（Bryce Harper）和妻子迎來第四個孩子的方式相當特別。這場性別揭曉驚喜就發生在15日（台灣時間）費城人對戰舊金山巨人隊的比賽中。

They're having a boy!



Bryce Harper gets the gender reveal for his fourth child thanks to a custom blue bat handed to him by Trea Turner pic.twitter.com/m4xP2wGv3U [廣告]請繼續往下閱讀... April 14, 2025

哈波的隊友透納（Trea Turner）事先準備好一支特製球棒，其顏色正好對應寶寶的性別。在比賽首局下哈波第一次上場打擊時，特納突然遞給他一支鮮藍色球棒，讓全場也見證了這對夫妻即將迎來一名男寶寶的好消息！比賽中轉播也特別描述這段驚喜片段，分享喜悅。

這場賽中揭曉的安排，讓哈波一家以獨特而溫馨的方式得知了他們第四個孩子的性別。哈波目前已育有一子Krew，以及兩位女兒Brooklyn與Kamryn。此外，這似乎也是哈波夫妻首次公開懷上第四胎的消息，先前兩人並未對外發表任何相關訊息。

不過有趣的是，哈波首打席最終遭三振出局，但費城人隊在首局仍順利攻下3分，展現不錯的打線火力。