高承睿4比0橫掃紐西蘭好手　世界盃首戰僅花32分鐘過關

▲台灣桌球男單二哥高承睿。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

澳門桌球世界盃今（14）日點燃戰火，台灣男單二哥「柚子同學」高承睿下午出戰世界第111的紐西蘭選手迪拉潘納（Alfred Dela Pena），雙方生涯首次碰頭，小高首局中段適應對手打法後，整場沒遭遇太多挑戰，僅花32分鐘就以11比6、11比7、11比5、11比7連拿4局旗開得勝。

世界排名第26的高承睿本屆世界盃與世界第14的斯洛維尼亞一哥約基奇（Darko Jorgic）、紐西蘭選手迪拉潘納同在第9組，首戰交手迪拉潘納，上半局打到5比5後，小高逐漸適應對手打法進而拉開差距，連下4分將比數改寫為9比5，以10比6取得4個局點，11比6先下一城。

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進入第2局，高承睿開局又打出5比2攻勢，一路保持領先，以10比7得到3個局點，11比7連下兩局。小高第3局短暫與對手打成3比3平手，之後僅再失2分，以11比5收下此局。越打越順手的小高，第4局再打出7比3猛攻，以10比6逼出4個賽末點，終場就以11比7、總局數4比0收下首勝。

本屆世界盃男女單打各有48位選手參賽，分為16組進行小組循環賽，每組3人，小組賽一律打滿4局，每一局、每一分都可能影響最後晉級態勢，每組第1名晉級16強，進入淘汰賽後將採7局4勝制。