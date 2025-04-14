東園國小國小硬聯隊史首冠！劉韋亨開轟拿MVP　個人獎名單出爐

▲劉韋亨開轟拿MVP。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台北市東園國小在今天（14日）的冠軍戰中展現強大火力，首局劉韋亨即開轟打出氣勢，最終提前4局以15比2擊敗台東縣紅葉國小，抱回國小硬式聯賽隊史首座冠軍。

劉韋亨在首局上場即以陽春砲帶進2分攻勢，2局上1出局後，東園靠著保送上壘，簡子淂、林晉擇、劉韋亨連續安打，紅葉雖換投，但守備發生3次失誤，加上陳啟盛、陳世榮安打，東園一舉灌進8分。3、4兩局合計再得5分，擴大領先差距。

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紅葉國小在2、3兩局各自從東園投手林晉擇手中攻下1分。林晉擇登板3局，被敲出3安打，最快球速飆到121公里。陳啟盛後援最後1局無失分，東園僅用4局即勝出。

東園全場狂敲14支安打，第二棒劉韋亨單場3支3，包括一發全壘打，表現最為突出，賽後獲得MVP大獎。總教練賴敏男表示，劉韋亨今天打得最好，首局全壘打帶動氣勢，他打擊有力量，投打跑守各方面能力均衡。

劉韋亨此次共扛出兩發全壘打，他表示，自複賽32強後越打越好，聯賽只有打直球，選球上更好判斷。小六的劉韋亨自小一就開始打球，是東園國小本校生，他說，舅舅也有打球，一開始因為好玩加入球隊，感謝爸媽支持我，還有教練教我打擊。

東園此次7戰全勝封王，賴總教練表示，聯賽只有直球，要求球員打平、打強，靠速度作戰，攻擊分數多是關鍵。賴敏男帶隊32年，終於拿下隊史首冠，他感謝台北市長蔣萬安幫助募款新車，台北市政府教育局、台北市政府體育局、吳沛憶立委、劉耀仁市議員、郭昭巖市議員、吳志剛市議員、洪婉臻市議員、加蚋客棧GARA Home、財團法人台北市艋舺龍山寺、廣照宮、台灣省城隍廟、關渡宮、松山慈惠堂、萬大蟹殼黃、台北市東園球類運動推廣協會，幫助球隊發展。

團體獎

第一名：北市東園

第二名：台東紅葉

第三名：高雄金潭

第四名：桃園中平

第五名：台中大仁

第六名：桃園龜山

第七名：台中自由

第八名：雲林馬光



個人獎

打擊獎第一名：台東紅葉#7胡誠恩

打擊獎第二名：台東紅葉#12黃于安

打擊獎第三名：高雄金潭#3林立軍

打點獎：高雄金潭#3林立軍

全壘打獎：台中自由#4曾昱傑 投手獎：高雄金潭 #1涂閔豪

MVP：北市東園#15劉韋亨

最佳教練獎：(台北東園)賴敏男、駱政宇、陳煜盛