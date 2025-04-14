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河村勇輝砍新高12分告別NBA菜鳥季　灰熊若進季後賽他也無法打

▲▼河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA例行賽14日迎來最終戰，日本控衛河村勇輝於灰熊出戰獨行俠的比賽中大放異彩，全場攻下生涯新高的12分，另有5助攻、5籃板，為個人菜鳥球季畫下亮眼句點。

本場比賽，河村在首節中段替補上場，時隔2戰再度登板。他在第1節便命中2記三分球，次節更上演抄截後，背對籃框從頭頂長傳助攻隊友得分，引爆主場觀眾歡呼。第3節他再度開火，在遭遇犯規情況下命中三分，並穩穩罰進加罰，完成四分打。

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最終河村上場28分5秒，不僅創下個人NBA最長出賽時間，也締造個人新高的12分。灰熊最終以132比97大勝獨行俠，例行賽收下48勝34敗，排名西區第8，將於16日的附加賽對決第7種子勇士。

由於河村與灰熊簽下的是雙向合約，依規定無法參與季後賽，本季他最終出賽22場，結束NBA菜鳥球季。

關鍵字： NBA河村勇輝灰熊

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