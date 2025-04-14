勇士大物遭DNP後加練　柯瑞鼓勵庫明加：不要被外界噪音干擾

“Just to be ready. It’s the test of a young player in this league and, especially with our team… It wasn’t his time tonight… Don’t let noise outside of the locker room. The attention that might come from it, distract you from your ability to make an impact when your number is… pic.twitter.com/wfda9MjO0x — 95.7 The Game (@957thegame) April 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

在關乎季後賽席次的例行賽關門戰，勇士將輪替人數壓縮至9人，最終以119比124落敗、跌入附加賽。22歲灣區前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）此戰遭到DNP（登錄卻未上場）引起關注，他賽後留在場上加練，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）則勉勵他，「不要被休息室外的噪音干擾」。

Jonathan Kuminga getting shots up following tonight's Warriors loss against the Clippers ????



(via @dieter)pic.twitter.com/mcUoKdQhZI — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 14, 2025

在這場有著幾如季後賽「搶七」氛圍的關鍵戰役，庫明加遭到主帥柯爾（Steve Kerr）棄用，即使比賽進入延長也無登場紀錄，對一位曾公開表達對出賽時間感到不滿的年輕新星而言，這無疑是嚴峻警訊。儘管如此，庫明加賽後仍在大通中心場邊加練投籃，顯示出仍渴望證明自己的態度。

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▲柯瑞鼓勵庫明加要隨時準備好，不被場外聲音干擾。（圖／達志影像／美聯社）

勇士可能因應本場對快艇的比賽節奏與空間配置，選擇避開讓庫明加與季中強力新援巴特勒（Jimmy Butler）同時在場，後者此役打滿48分鐘。其他兩位新星穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）如今已成柯爾信賴的輪替主力，本場分別出賽30與43分鐘，庫明加遭邊緣化更形明顯。

雖然庫明加仍具備突破與自創得分能力，但勇士本場進攻狀況不差，全隊命中率達54.4%，三分命中率更高達45.5%，也削弱了庫明加上場的必要性。

灣區天王柯瑞賽後對庫明加的處境做出回應，「就是要隨時做好準備。這是每個年輕球員在聯盟中都要面對的考驗，尤其是在我們這支球隊……今晚不是他的時刻……不要被休息室外的噪音干擾，也不要讓外界的關注影響你當出場機會來臨時所能帶來的影響力。」

▲勇士對快艇打至延長仍未讓庫明加登場，主帥柯爾的用人決策引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞也提到巴特勒在附加賽的經驗給球隊的啟發，「我們上周還在開玩笑，他打附加賽時可是打包了兩個月的行李。我們當然也希望能有那樣的機會。我們從中能學到的就是——我們得贏。因為我們在附加賽的戰績一直都不理想。」

根據統計，勇士隊史在附加賽的戰績為0勝3負，至今從未贏過，不過巴特勒曾在2023年帶領熱火從附加賽一路「下剋上」打進總冠軍賽。