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勇士大物遭DNP後加練　柯瑞鼓勵庫明加：不要被外界噪音干擾

記者游郁香／綜合報導

在關乎季後賽席次的例行賽關門戰，勇士將輪替人數壓縮至9人，最終以119比124落敗、跌入附加賽。22歲灣區前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）此戰遭到DNP（登錄卻未上場）引起關注，他賽後留在場上加練，當家一哥柯瑞（Stephen Curry）則勉勵他，「不要被休息室外的噪音干擾」。

在這場有著幾如季後賽「搶七」氛圍的關鍵戰役，庫明加遭到主帥柯爾（Steve Kerr）棄用，即使比賽進入延長也無登場紀錄，對一位曾公開表達對出賽時間感到不滿的年輕新星而言，這無疑是嚴峻警訊。儘管如此，庫明加賽後仍在大通中心場邊加練投籃，顯示出仍渴望證明自己的態度。

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▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞鼓勵庫明加要隨時準備好，不被場外聲音干擾。（圖／達志影像／美聯社）

勇士可能因應本場對快艇的比賽節奏與空間配置，選擇避開讓庫明加與季中強力新援巴特勒（Jimmy Butler）同時在場，後者此役打滿48分鐘。其他兩位新星穆迪（Moses Moody）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）如今已成柯爾信賴的輪替主力，本場分別出賽30與43分鐘，庫明加遭邊緣化更形明顯。

雖然庫明加仍具備突破與自創得分能力，但勇士本場進攻狀況不差，全隊命中率達54.4%，三分命中率更高達45.5%，也削弱了庫明加上場的必要性。

灣區天王柯瑞賽後對庫明加的處境做出回應，「就是要隨時做好準備。這是每個年輕球員在聯盟中都要面對的考驗，尤其是在我們這支球隊……今晚不是他的時刻……不要被休息室外的噪音干擾，也不要讓外界的關注影響你當出場機會來臨時所能帶來的影響力。」

▲▼勇士柯瑞、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士對快艇打至延長仍未讓庫明加登場，主帥柯爾的用人決策引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞也提到巴特勒在附加賽的經驗給球隊的啟發，「我們上周還在開玩笑，他打附加賽時可是打包了兩個月的行李。我們當然也希望能有那樣的機會。我們從中能學到的就是——我們得贏。因為我們在附加賽的戰績一直都不理想。」

根據統計，勇士隊史在附加賽的戰績為0勝3負，至今從未贏過，不過巴特勒曾在2023年帶領熱火從附加賽一路「下剋上」打進總冠軍賽。

關鍵字： NBA勇士柯瑞庫明加巴特勒附加賽

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