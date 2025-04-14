溫班亞瑪只打46場176火鍋聯盟第1　原有機會突破300大關

▲溫班亞馬本季僅出賽46場就狂搧176鍋，仍高居全聯盟第1。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因血栓提前報銷，僅出賽46場累計176記阻攻（場均3.8記）仍高居全聯盟第1，他比打了80場的公鹿中鋒羅培茲（Brook Lopez）多了28記阻攻的表現，令人讚嘆。

溫班亞瑪今年首度入選全明星賽，卻在明星周後傳來噩耗，他因右肩深層靜脈血栓（DVT）賽季報銷，留下出賽46場，場均24.3分、11籃板、3.7助攻和3.8火鍋的數據。其中場均3.8阻攻，是自1998-99賽季的莫寧（Alonzo Mourning）以來最高的單季數據。

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雖然溫班亞瑪本季缺席了36場比賽，他的火鍋數仍領先群雄，與其他頂尖禁區長人有著明顯差距：

球員 阻攻次數 場均阻攻次數 馬刺溫班亞瑪 176 3.8 公鹿羅培茲 148 1.9 溜馬透納 144 2.0 爵士凱斯勒 138 2.4 騎士莫布里 113 1.6 灰熊小傑克森 113 1.5

這是溫班亞瑪連續第2季稱霸阻攻榜，他菜鳥季出賽71場送出254記阻攻，本季雖只出賽46場就累計176記阻攻，依舊沒有其他球員能超越他的總數。

若將場均3.8火鍋推算至完整82場例行賽，溫班亞瑪本季理論上阻攻數將達313次。這將超越2004年由拉特里夫（Theo Ratliff）創下的307次，成為近29年來首位單季突破300火鍋的球員，可惜他在賽季中就報銷。

溫班亞瑪的表現引發各界熱議。「他何時能突破300火鍋大關？」這個問題現在已不重要，更值得關注的是，他未來將突破幾次？

▲溫班亞瑪本季提前報銷。（圖／達志影像／美聯社）