面對前東家7.1局無安打破功　紅襪王牌羅切喊話持續追求偉大

▲紅襪王牌左投羅切。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪今(台灣時間14日)客場續戰芝加哥白襪,陣中王牌左投羅切(Garrett Crochet)交易後首次先發對決前東家,羅切主投7.1局狂飆11次三振僅失1分,其中前5局為完全比賽,7局下半一出局後才被白襪梅德羅斯(Chase Meidroth)擊出安打,隨後羅切退場休息,最終紅襪3比1收下勝利,避免遭白襪橫掃。

6局上半客隊紅襪率先發動進攻,史托瑞(Trevor Story)在一、二壘有人時敲出一支兩分打點的二壘安打,紅襪2比0取得領先。8局下半主場白襪則靠著蔡斯(Matt Thaiss)的適時安打追回1分。

9局上半紅襪史托瑞再度發威,史托瑞咬中白襪後援威爾森(Bryse Wilson)一顆78英里紅中曲球,一棒扛出左外野大牆助隊將領先擴大至3比1,而接替上來的中繼投手惠特洛克(Garrett Whitlock)與查普曼(Aroldis Chapman)也都順利守成,最終紅襪3比1收下勝利,避免遭白襪橫掃。

紅襪先發羅切先發主投7.1局狂飆11次三振僅失1分,最終也順利拿下勝投,羅切前5局投出完全比賽,6局下半對首棒打者布魯克斯(Brooks Baldwin)投出保送後完全比賽破功;7局下半1出局後羅切被梅德羅斯擊出安打,與無安打比賽這項紀錄失之交臂,羅切在全場觀眾起立鼓掌下退場休息,結束今天投球任務。

Garrett Crochet loses his no-hit bid in the 8th inning and exits to a standing ovation from the crowd in Chicago. pic.twitter.com/c8mUcNJyit