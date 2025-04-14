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面對前東家7.1局無安打破功　紅襪王牌羅切喊話持續追求偉大

▲羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪王牌左投羅切。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪今（台灣時間14日）客場續戰芝加哥白襪，陣中王牌左投羅切（Garrett Crochet）交易後首次先發對決前東家，羅切主投7.1局狂飆11次三振僅失1分，其中前5局為完全比賽，7局下半一出局後才被白襪梅德羅斯（Chase Meidroth）擊出安打，隨後羅切退場休息，最終紅襪3比1收下勝利，避免遭白襪橫掃。

6局上半客隊紅襪率先發動進攻，史托瑞（Trevor Story）在一、二壘有人時敲出一支兩分打點的二壘安打，紅襪2比0取得領先。8局下半主場白襪則靠著蔡斯（Matt Thaiss）的適時安打追回1分。

9局上半紅襪史托瑞再度發威，史托瑞咬中白襪後援威爾森（Bryse Wilson）一顆78英里紅中曲球，一棒扛出左外野大牆助隊將領先擴大至3比1，而接替上來的中繼投手惠特洛克（Garrett Whitlock）與查普曼（Aroldis Chapman）也都順利守成，最終紅襪3比1收下勝利，避免遭白襪橫掃。

紅襪先發羅切先發主投7.1局狂飆11次三振僅失1分，最終也順利拿下勝投，羅切前5局投出完全比賽，6局下半對首棒打者布魯克斯（Brooks Baldwin）投出保送後完全比賽破功；7局下半1出局後羅切被梅德羅斯擊出安打，與無安打比賽這項紀錄失之交臂，羅切在全場觀眾起立鼓掌下退場休息，結束今天投球任務。

「每次我站上投手丘時，我都持續在追求偉大，」羅切賽後受訪時說道，「大家都是，我想投出一場完投無安打比賽，然後只要一被打出安打，我就會想，唉，好吧，繼續吧，但我就是想看看每次出賽我能投出幾個零安打局。」

「我感覺我還有很多能量沒用上，」羅切接著表示，「我其實到比賽後半段才開始加速，球速才真正拉起來，我覺得我還能再投五局，我感覺非常好。」

關鍵字： MLB波士頓紅襪芝加哥白襪羅切

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