哈登生涯16季從未缺席季後賽　「期待向世界證明快艇有多棒」

JAMES HARDEN BACK-TO-BACK THREES ???? CLUTCH FROM THE CLIPPERS STAR! LAC-GSW ON ESPN. pic.twitter.com/eqs9YXODSj

記者游郁香/綜合報導

35歲的哈登(James Harden)在今(14)日的例行賽關門戰猛飆39分,包括在延長賽獨拿12分,率領快艇鎖定西區第5種子,他個人也寫下一項難得的紀錄,他生涯16季從未缺席過季後賽,在所有生涯超過10年的現役NBA球員中,只有他1人達成此紀錄。

上季才來到快艇的哈登,曾3度贏得聯盟得分王頭銜,但自從離開火箭後,他的角色出現轉變,不再是球隊的頭號進攻選擇,不過他本季在快艇頭牌雷納德(Kawhi Leonard)深受膝傷困擾之下,重拾巔峰身手,場均得分再次突破20大關,並在攸關季後賽門票的例行賽最終戰有關鍵演出。

▲哈登延長賽獨拿12分,率快艇力退勇士挺進季後賽。(圖/達志影像/美聯社)

快艇與勇士此役戰況膠著,正規賽打完以111比111平手進入延長,哈登在決勝的最後5分鐘挺身而出,延長賽獨攬12分,全場轟下39分、10助攻與7籃板,加上勇士錯失兩次關鍵三分機會,快艇最終在灣區帶走勝利,以西區第5種子之姿前進季後賽。

"We're a good team and we're excited to show the world" -James Harden pic.twitter.com/ejT1rudK9T