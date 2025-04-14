哈登生涯16季從未缺席季後賽　「期待向世界證明快艇有多棒」

JAMES HARDEN BACK-TO-BACK THREES ????



CLUTCH FROM THE CLIPPERS STAR!



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記者游郁香／綜合報導

35歲的哈登（James Harden）在今（14）日的例行賽關門戰猛飆39分，包括在延長賽獨拿12分，率領快艇鎖定西區第5種子，他個人也寫下一項難得的紀錄，他生涯16季從未缺席過季後賽，在所有生涯超過10年的現役NBA球員中，只有他1人達成此紀錄。

上季才來到快艇的哈登，曾3度贏得聯盟得分王頭銜，但自從離開火箭後，他的角色出現轉變，不再是球隊的頭號進攻選擇，不過他本季在快艇頭牌雷納德（Kawhi Leonard）深受膝傷困擾之下，重拾巔峰身手，場均得分再次突破20大關，並在攸關季後賽門票的例行賽最終戰有關鍵演出。

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▲哈登延長賽獨拿12分，率快艇力退勇士挺進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

快艇與勇士此役戰況膠著，正規賽打完以111比111平手進入延長，哈登在決勝的最後5分鐘挺身而出，延長賽獨攬12分，全場轟下39分、10助攻與7籃板，加上勇士錯失兩次關鍵三分機會，快艇最終在灣區帶走勝利，以西區第5種子之姿前進季後賽。

"We're a good team and we're excited to show the world" -James Harden pic.twitter.com/ejT1rudK9T — LA Clippers (@LAClippers) April 13, 2025

根據統計，現役球員中，僅有哈登1人生涯超過10年且「從未缺席季後賽」。生涯16季全打進季後賽的哈登自信喊話，「我們是一支很棒的球隊，我們很期待向全世界證明這一點。」 快艇季後賽首輪對手將是西區第4種子金塊。

總教練魯伊（Tyronn Lue）肯定子弟兵的努力，「在這樣的夜晚，這才是真正有意義的時刻。能打進季後賽代表你整季所付出的努力真的值得。我為這些被看低的球員感到驕傲，他們整季都保持堅定信念，帶著那股不服輸的心氣在打球。」

▲哈登生涯連16季打進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）