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林安可開轟！獅5比1勝龍　林岳平執教300勝史上第5人

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅12日在台北大巨蛋迎戰味全龍，洋投梅賽斯繳出6局無失分的優質先發，林安可轟出本季第4轟，終場以5比1擊敗味全。此役同時也是總教練林岳平執教生涯的第300勝，達成里程碑。

比賽進行至6局下，邱智呈率先敲出安打，陳傑憲擊出左外野飛球，陳子豪雖然差點接殺，但記錄為安打。味全先發投手伍鐸因此退場，由鑀龍接替登板，這是他本季首次出賽。林安可擊出二壘滾地球，靠著野手選擇上壘，三壘跑者邱智呈因傳球失誤回本壘得分，潘傑楷隨後敲出適時安打再下一城。

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7局下，味全派出陳禹勳中繼，許哲晏靠三壘手失誤上壘並成功盜上二壘，林佳緯隨即擊出安打追加1分。林安可再轟右外野兩分砲，本季第4轟出爐，將比數拉開至5比0。

味全終於在9局上破蛋，陳子豪轟出轉隊後首發全壘打，替球隊攻下1分。

獅隊先發洋投梅賽斯此戰主投6局，被擊出4支安打、奪4次三振，無失分，摘下他來台後在中職的首勝。

總教練林岳平自2020年起接掌統一獅兵符，執教至今累積605場，生涯戰績為300勝、292敗、13和，成為中職史上第5位達成300勝的總教練。過去達標的包括徐生明、洪一中、謝長亨，以及2023年達成的葉君璋。林岳平以43歲之齡達標，為史上第二年輕，僅次於徐生明的40歲。

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