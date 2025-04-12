運動雲

>

龍獅戰週五大巨蛋寫下中職未破萬紀錄　今人氣回升湧入1萬3742人

▲▼中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

▲中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅與日本職棒埼玉西武獅隊合作的「台日雙獅會」邁入第10年，12日在台北大巨蛋舉行第二戰，吸引13,742人進場觀賽，為這場年度國際交流盛事增添熱度與紀念價值。

前一戰雖因三場北部職棒賽事同日開打，觀眾人數僅9,210人，寫下大巨蛋中職例行賽首次低於萬人的紀錄，但週六賽事人氣回升，場內氣氛熱烈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年「台日雙獅會」特別邀請西武獅黃金世代的兩位OB名將——渡邊久信與石井丈裕蒞臨現場，為球迷帶來懷舊與感動的棒球記憶。除此之外，活動也邀請到在台灣深耕多年的日籍藝人千田愛紗擔任賽前表演嘉賓，首次踏上台北大巨蛋舞台，對她而言具有非凡意義。

千田愛紗以活力滿滿的舞台表現與深厚的歌唱實力擄獲不少粉絲，從女子團體出身到成為嘻哈團體主唱，再到近年跨足日語教學領域，展現多元發展的能力。她表示能參與這場融合運動與文化的活動，是一項非常難得的經歷，「這次演出希望帶來最熱情的舞台，也期待能與球迷一起感受棒球與音樂的魅力。」

除了演出外，千田愛紗也擔任開球儀式的打擊嘉賓，笑稱已經迫不及待想在球場上與球迷見面。「能夠站在大巨蛋裡，參與這場跨國交流的比賽，非常感動，希望粉絲們也能一起進場，為台日棒球文化應援！」

關鍵字： 台日雙獅會中職西武獅渡邊久信千田愛紗

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

蔡琴突點名蔣萬安「開噴大巨蛋」　「能好到哪去？」擔心：我要觀眾安全.舒服

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4林維恩美職初先發！5局飆8K

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1雷蒙恩轟新高21分　灌籃失手尷尬

2勝騎士曝獅子刺青！藏家庭密碼

3林詩翔慢跑與自己對話　張奕提建議

4飛力獅5局無失分　獅二軍7連勝

5陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366