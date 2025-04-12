龍獅戰週五大巨蛋寫下中職未破萬紀錄　今人氣回升湧入1萬3742人

▲中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅與日本職棒埼玉西武獅隊合作的「台日雙獅會」邁入第10年，12日在台北大巨蛋舉行第二戰，吸引13,742人進場觀賽，為這場年度國際交流盛事增添熱度與紀念價值。

前一戰雖因三場北部職棒賽事同日開打，觀眾人數僅9,210人，寫下大巨蛋中職例行賽首次低於萬人的紀錄，但週六賽事人氣回升，場內氣氛熱烈。

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今年「台日雙獅會」特別邀請西武獅黃金世代的兩位OB名將——渡邊久信與石井丈裕蒞臨現場，為球迷帶來懷舊與感動的棒球記憶。除此之外，活動也邀請到在台灣深耕多年的日籍藝人千田愛紗擔任賽前表演嘉賓，首次踏上台北大巨蛋舞台，對她而言具有非凡意義。

千田愛紗以活力滿滿的舞台表現與深厚的歌唱實力擄獲不少粉絲，從女子團體出身到成為嘻哈團體主唱，再到近年跨足日語教學領域，展現多元發展的能力。她表示能參與這場融合運動與文化的活動，是一項非常難得的經歷，「這次演出希望帶來最熱情的舞台，也期待能與球迷一起感受棒球與音樂的魅力。」

除了演出外，千田愛紗也擔任開球儀式的打擊嘉賓，笑稱已經迫不及待想在球場上與球迷見面。「能夠站在大巨蛋裡，參與這場跨國交流的比賽，非常感動，希望粉絲們也能一起進場，為台日棒球文化應援！」