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林培緯自我反省「漫步失誤」　餅總：太輕忽了！

▲統一獅隊林培緯。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊林培緯。（圖／統一球團提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅林培緯首局的失誤讓球隊陷入苦戰，總教練林岳平12日賽前受訪時直言：「他太輕忽了！」此戰未安排林培緯先發，由潘傑楷鎮守一壘，林培緯也坦承自己需要檢討當下的應對方式。

林培緯接到陳子豪擊出的軟弱滾地球後，僅慢步踩向一壘，導致打者安全上壘。這次失誤為味全龍打開攻勢的關鍵，賽後味全總教練也指出這個PLAY影響甚大。

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「餅總」林岳平表示：「他在守備上已經出現兩、三次類似情況，不是技術問題，而是當下的思維和反應太輕忽了。」餅總進一步說明，或許在二軍這球可以出局，或他在第一拍漏球後可以轉拋給二壘手，「但他背對跑者，沒意識到對方是全力衝刺。不論是誰在跑壘，防守的下意識都不應該有任何輕忽。」

林培緯事後反省道：「第一拍漏掉就一直想著踩壘包，雖然投手有喊『Touch』，但我戴著 PitchCom 入耳式耳機，沒有聽清楚。」他也指出，最嚴重的錯誤是背對跑者，導致無法掌握對方與壘包的距離與速度。

失誤發生後，教練團提醒並鼓勵他要把專注力放回比賽，「事後再檢討，當下要先穩住心情。」「胡大哥」胡智為也向他安慰：「這都是經驗，不要一直想著那一球，賽後再來檢討，下一場賽前做好準備。」

關鍵字： 棒球統一獅味全龍林培緯失誤

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