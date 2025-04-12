古林睿煬6局失1分繳優質先發　日職二軍勝投到手

▲古林睿煬日職二軍優質先發。（圖／截自太平洋聯盟TV。下同）

實習記者胡冠辰／綜合報導

日本北海道火腿鬥士台灣投手古林睿煬今天（12日）在二軍對戰樂天金鷲的比賽中掛帥先發，主投6局被敲出3支安打責失1分，送出3次三振2次保送，終場火腿3比1擊敗金鷲，古林睿煬也成功將勝投收入囊中。

1局上半火腿靠著淺間大基的高飛犧牲打以及清水優心的適時安打取得2比0領先；1局下半古林睿煬開局先是四壞球保送樂天首棒打者小森航大郎，隨後小森航大郎盜上二壘，古林睿煬連抓2個出局數後被吉納翼敲出右外野方向二壘安打失掉1分，接著古林睿煬立即解決掉下一棒入江大樹，火腿2比1保有領先。

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從入江大樹開始，古林睿煬一度連續解決11位樂天打者，直到5局下半1出局後才對田中和基投出保送，但他不慌不忙，讓下一棒石原彪擊出5-4-3雙殺打，凍結樂天攻勢；6局下半古林睿煬續投，他單局被小森航大郎、吉野創士擊出2安，兩出局後解決掉吉納翼化解危機，完成6局投球任務的古林睿煬也受命退場休息。

古林睿煬本戰共投89球，先發6局僅被敲出3支安打，送出3次三振和2次保送僅掉1分；二軍合計出賽3場，15.2局飆出15次三振，防禦率僅1.72，終場火腿3比1擊敗金鷲，古林睿煬也成功將勝投收入囊中。