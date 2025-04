台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

▲台灣左投新星林維恩。(圖/記者楊舒帆攝)

實習記者胡冠辰/綜合報導

現效力運動家1A的19歲左投林維恩,台灣時間12日面對道奇1A,迎來旅美生涯首次先發。林維恩主投5局送出8次三振僅失1分,無奈球隊牛棚在9局上半遭遇亂流,最終4比5遭逆轉吞敗,錯過旅美生涯首勝。

林維恩在青棒時期就成名,2024年6月與MLB運動家簽下合約總額為135萬美金(約新台幣4200萬元)的合約,刷新2000年郭泓志與洛杉磯道奇的125萬美元合約,成為台灣史上簽約金最高的左投。

Tonight’s starting lineup! Gates open at 6:05pm. First pitch at 7:05pm pic.twitter.com/f9HAuQXNbY