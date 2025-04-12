台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投





▲台灣左投新星林維恩。（圖／記者楊舒帆攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

現效力運動家1A的19歲左投林維恩，台灣時間12日面對道奇1A，迎來旅美生涯首次先發。林維恩主投5局送出8次三振僅失1分，無奈球隊牛棚在9局上半遭遇亂流，最終4比5遭逆轉吞敗，錯過旅美生涯首勝。

林維恩在青棒時期就成名，2024年6月與MLB運動家簽下合約總額為135萬美金（約新台幣4200萬元）的合約，刷新2000年郭泓志與洛杉磯道奇的125萬美元合約，成為台灣史上簽約金最高的左投。

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Tonight’s starting lineup! Gates open at 6:05pm. First pitch at 7:05pm pic.twitter.com/f9HAuQXNbY — Stockton Ports (@stocktonports) April 12, 2025

林維恩4月6日完成小聯盟首秀，中繼3局狂飆7次三振，瘋狂表現也讓他榮獲加州聯盟（California League）1A單周最佳投手。今天林維恩則代表史塔克頓船港隊（Stockton Ports）迎來職業生涯首次先發，交手道奇1A倫秋庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes），開局林維恩面對首名打者就送出三振延續好手感，雖然下一棒被敲出安打，但林維恩穩住再飆2K化解危機，度過首局。

2局上半林維恩遭遇亂流，連續被敲3支安打失掉1分，暫停過後林維恩調整投球策略，先讓對方打者擊出雙殺打後再製造高飛球出局，3至5局林維恩皆未讓地震隊再越雷池一步。林維恩投完5局後退場休息，先發79球有54顆好球，送出8次三振，被敲6支安打責失1分，防禦率為1.13。

林維恩下場時船港隊原以4比1領先，林維恩也保有勝投資格。不料船港隊牛棚卻在9局上半放火，單局狂丟3分最終4比5遭到逆轉，林維恩也錯過本季首勝。