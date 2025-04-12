湖人鎖定西區第3握季後賽主場優勢　詹皇、柯瑞恐首輪碰頭？

▲湖人痛宰火箭奪下本季第50勝，鎖定西區第3種子。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（12）日在洛杉磯主場以140比109狂勝主力幾乎全休兵的火箭，不僅豪取本季單場最高得分，也將戰績推進至50勝31敗，在太平洋組封王，正式鎖定西區第3種子，這將是紫金大軍自2012年以來，首度在季後賽首輪擁有主場優勢，對手則有待最後一場例行賽的賽果出爐才能確定。

這場勝利讓湖人全隊上下情緒高昂，慶祝聲甚至透過牆面傳到記者會現場。對本季才接掌兵符的帥哥教頭瑞迪克（JJ Redick）而言，這場比賽也象徵他生涯執教首季的第50勝，可謂雙喜臨門。

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包含湖人此役狂勝火箭31分在內，NBA今日共出現多達5場30分以上差距的比賽，這是聯盟史上頭一遭；本季至今30分差的比賽來到79場，追平單季最多紀錄。

▲勇士例行賽關門戰若擊敗快艇，季後賽首輪可能碰上湖人。（圖／達志影像／美聯社）

賽後更大的焦點將轉向湖人季後賽首輪潛在對手，外界高度關注由詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人和柯瑞（Stephen Curry）帶領的勇士，是否會在首輪就碰頭。

《The Athletic》記者布哈（Jovan Buha）分析，若金塊例行賽關門戰擊敗火箭、灰狼擊退爵士（兩場皆屬合理預測），湖人將對上快艇與勇士之戰的勝方；若快艇贏球，湖人首輪對手是灰狼，如果勇士取勝，湖勇首輪就要交鋒。

勇士今日以103比86輕取拓荒者，仍以48勝33敗佔據西區第6，但下一場若輸給快艇，他們就將滑落到第7種子，必須打附加賽。