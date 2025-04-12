NBA東區排名確定！2季後賽對戰組合出爐　溜馬、公鹿再碰頭

TWO PLAYOFF SERIES ARE SET IN THE EAST ????



New York vs. Detroit.

Indiana vs. Milwaukee.



Who you got? ???? pic.twitter.com/7i4kG1Hjyl — ESPN (@espn) April 12, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA例行賽進入最後倒數，經過今（12）日的賽程後，東區前10名確定，2組季後賽對戰組合出爐，第3的紐約尼克交手第6的底特律活塞，第4的印第安納溜馬碰上第5的密爾瓦基公鹿，兩隊將連2年在首輪狹路相逢；附加賽則由奧蘭多魔術對亞特蘭大老鷹、芝加哥公牛對邁阿密熱火。

▲公鹿一哥安戴托昆波與溜馬新控球之神哈利伯頓將在季後賽首輪對決 。（圖／達志影像／美聯社）

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公鹿與公牛今日分別取勝，確保各自的排名。公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟32分、15助攻、11籃板的大三元數據，以125比119擊敗活塞，鎖定東區第5種子。公牛則以119比89痛扁巫師，確保附加賽主場優勢。

東區附加賽首戰將由第7種子魔術對上第8的老鷹，勝者將在季後賽交手第2種子衛冕軍塞爾提克；敗者則需與第9公牛與第10熱火之間的勝方交手，爭取東區最後一張季後賽門票，屆時對手將是頭號種子騎士。附加賽將於台灣時間周三至周五舉行，季後賽首輪則自4月21日開始。

東區季後賽首輪對戰組合如下：

1. 克里夫蘭騎士（64勝17敗）vs. 附加賽勝隊

2. 波士頓塞爾提克（60勝21敗）vs. 附加賽勝隊

3. 紐約尼克（50勝31敗）vs. 6. 底特律活塞（44勝37敗）

4. 印第安納溜馬（49勝32敗）vs. 5. 密爾瓦基公鹿（47勝34敗）

值得一提的是，溜馬與公鹿將連續2年在季後賽首輪狹路相逢。公鹿去年以第3種子出線，擁有主場優勢，卻遭第6種子溜馬「下剋上」6戰淘汰，溜馬去年在密爾瓦基搶下G2勝利，並在主場3戰全勝。

▲公鹿靠安戴托昆波大三元帶領球隊擊敗活塞，確定以第5種子出線。（圖／達志影像／美聯社）

今年角色對調，溜馬成為擁有主場優勢的一方，這是他們自2014年以東區第一種子之姿進入季後賽後，首度擁有真正的系列賽主場優勢。他們2020年雖然也是第4種子，但當年季後賽因新冠疫情全數在奧蘭多泡泡園區進行。