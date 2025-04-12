運動雲

>

NBA東區排名確定！2季後賽對戰組合出爐　溜馬、公鹿再碰頭

記者游郁香／綜合報導

NBA例行賽進入最後倒數，經過今（12）日的賽程後，東區前10名確定，2組季後賽對戰組合出爐，第3的紐約尼克交手第6的底特律活塞，第4的印第安納溜馬碰上第5的密爾瓦基公鹿，兩隊將連2年在首輪狹路相逢；附加賽則由奧蘭多魔術對亞特蘭大老鷹、芝加哥公牛對邁阿密熱火。

▲▼公鹿一哥安戴托昆波、溜馬新控球之神哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿一哥安戴托昆波與溜馬新控球之神哈利伯頓將在季後賽首輪對決 。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

公鹿與公牛今日分別取勝，確保各自的排名。公鹿靠著「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）猛轟32分、15助攻、11籃板的大三元數據，以125比119擊敗活塞，鎖定東區第5種子。公牛則以119比89痛扁巫師，確保附加賽主場優勢。

東區附加賽首戰將由第7種子魔術對上第8的老鷹，勝者將在季後賽交手第2種子衛冕軍塞爾提克；敗者則需與第9公牛與第10熱火之間的勝方交手，爭取東區最後一張季後賽門票，屆時對手將是頭號種子騎士。附加賽將於台灣時間周三至周五舉行，季後賽首輪則自4月21日開始。

東區季後賽首輪對戰組合如下：
1. 克里夫蘭騎士（64勝17敗）vs. 附加賽勝隊
2. 波士頓塞爾提克（60勝21敗）vs. 附加賽勝隊
3. 紐約尼克（50勝31敗）vs. 6. 底特律活塞（44勝37敗）
4. 印第安納溜馬（49勝32敗）vs. 5. 密爾瓦基公鹿（47勝34敗）

值得一提的是，溜馬與公鹿將連續2年在季後賽首輪狹路相逢。公鹿去年以第3種子出線，擁有主場優勢，卻遭第6種子溜馬「下剋上」6戰淘汰，溜馬去年在密爾瓦基搶下G2勝利，並在主場3戰全勝。

▲▼公鹿一哥安戴托昆波、溜馬新控球之神哈利伯頓 。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿靠安戴托昆波大三元帶領球隊擊敗活塞，確定以第5種子出線。（圖／達志影像／美聯社）

今年角色對調，溜馬成為擁有主場優勢的一方，這是他們自2014年以東區第一種子之姿進入季後賽後，首度擁有真正的系列賽主場優勢。他們2020年雖然也是第4種子，但當年季後賽因新冠疫情全數在奧蘭多泡泡園區進行。

關鍵字： NBA季後賽東區西區塞爾提克騎士尼克溜馬公鹿附加賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

勇士爆冷輸馬刺暴露「明顯缺陷」　美記：小球陣容恐榨乾格林

勇士爆冷輸馬刺暴露「明顯缺陷」　美記：小球陣容恐榨乾格林

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野點出關鍵

5勇士主帥坦承庫明加與兩大球星難共存

最新新聞

1詹皇跛腳走回板凳席疑舊傷復發

2大谷翔平4打數2K　道奇完封小熊

3NBA中鋒首人！約基奇單季場均大三元

4李政厚首局開轟　巨人9比1大勝洋基　

5期待更多台灣球員上大聯盟　鄭宗哲接受美媒訪問

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366