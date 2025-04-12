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「小蠻牛」首闖蒙地卡羅4強　將與好友上演「西班牙內戰」

▲▼艾卡拉茲。（圖／翻攝自X／mundodotenispod）

▲艾卡拉茲。（圖／翻攝自X／mundodotenispod）

實習記者胡冠辰／綜合報導

蒙地卡羅大師賽8強，西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）多次克服比賽逆境，在第二盤第11局挽救三個破發點後成功保發、決勝盤則從1比3落後中強勢反彈，最終艾卡拉茲以4比6、7比5、6比3逆轉擊敗法國新星費爾斯（Arthur Fils），生涯首度晉級蒙地卡羅4強。

費爾斯開局火力全開，展現優異的腳步與強勁的正拍採取主動進攻，開賽就破帶保連拿3局，隨後艾卡拉茲改變比賽策略，持續壓迫下多次將球打得更深，成功把費爾斯定在底線後方；第二盤與第三盤艾卡拉茲更多針對費爾斯的反拍進攻，決勝盤更是在1比3落後下連拿5局，最終艾卡拉茲歷經2小時23分的激戰後，以4比6、7比5、6比3完成逆轉晉級四強。

「我只想保持堅強，等待自己的機會，」艾卡拉茲賽後表示，「我覺得他現在的狀態非常好，給對手施加了很大壓力，我今天真的感受到這一點，不過在某些時刻，他也出現了一些失誤，我試著抓住那些機會，耐心等待反攻的時機，第二盤，我救下那些破發點，然後也把自己唯一的破發點轉化為勝利。」

「到了第三盤，我就是專注打出好球，即便被破發落後，我還是告訴自己要繼續戰鬥，打得有侵略性，同時在心理與體能上保持強勢，」艾卡拉茲說道。

四強艾卡拉茲將對上同胞兼好友達比多維奇（Alejandro Davidovich Fokina），艾卡拉茲直言雖然兩人私交很好，但比賽時只能暫時將友情擺在一旁，「他有邀請我參加他的婚禮，他是我朋友，」艾卡拉茲說，「我們認識很久了，他以前還和我哥哥一起打過球，我對他很熟，也和他交手過幾次，常一起練球，這場比賽會很有意思，但不會輕鬆，跟朋友交手從來都不輕鬆，但這就是網球，一旦踏上球場，就沒有朋友這回事。」

關鍵字： ATP艾卡拉茲蒙地卡羅大師賽

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