江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟11日作客樂天桃猿，全場猛敲20支安打，火力全面爆發，其中江坤宇表現亮眼，單場敲出雙長打、貢獻5分打點，刷新個人單場打點最高紀錄。他賽後感謝隊友上壘，讓他有機會能夠打回分數。

兄弟開局先被樂天攻下2分，2局上展開反攻，江坤宇在關鍵時刻擊出二壘安打送回2分，幫助球隊追平比數。他回憶當下打席心情時表示，「前面棒次先上到二、三壘，平野總教練有強調，這種情況下看『最低限度』，就算沒有安打，也要讓球隊得分。當下就是想，最起碼要得一分，剛好有把握住這打席，滿開心的。」

談到單場貢獻5分打點創下生涯新高，他低調地表示，「真的滿謝謝隊友有上壘，才會有機會把他們打回來，大家都有串連起來。」

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▲江坤宇 。（圖／中信兄弟）

比賽尾聲的第9局，樂天派出「大谷德龍」余德龍登板投球，這是江坤宇生涯第二次與他對決。他笑說，「其實之前有對過一次，這次是第二次，就不會像第一次那麼緊張了。」

江坤宇坦言，第一次對到余德龍，還滿緊張的，「因為那時沒打過野手的球，今天第二次，就真的把他當成投手來打，因為知道學長球速其實滿快的。」

江坤宇上一次對決余德龍是在2022年9月21日，第9局選到四壞球保送。此次再碰頭則擊出外野飛球出局。余德龍此役僅用9球完成1局投球，雖有1保送、1被安，仍成功無失分退場，球速最快138公里，生涯防禦率僅1.80。

兄弟此戰大比分贏球，江坤宇強調，這場比賽是全隊共同努力的成果，「今天大家都滿關鍵的，一開始落後，但很快串連起攻勢，把隊友送回來，投手表現也很好，守備也做得很好。」

▲余德龍 。（圖／樂天桃猿提供）



